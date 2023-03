Kristiaan Haagen na 1-1 gelijkspel van Dessel tegen Visé: “We blijven achter met een dubbel gevoel”

Voetbal eerste nationaleMet de komst van Visé stond Dessel zaterdag opnieuw tegenover een taaie Waalse opponent. Voor de Kempische formatie werd het het derde gelijkspel in vijf wedstrijden. In het Armand Melis Stadion bleef men met een dubbel gevoel achter. Veel tijd om bij dit resultaat stil te blijven staan, is er niet. Woensdagavond volgt reeds een nieuwe opdracht.

Het was uiteindelijk via een strafschop, omgezet door Faysel Kasmi, dat Dessel het zesde gelijkspel over de streep trok. Net voor de rust was Visé op voorsprong geklommen, wat de opdracht van Dessel er niet eenvoudiger op maakte.

“Op basis van de ganse wedstrijd waren wij de ploeg die het meest aanspraak kon maken op de overwinning”, zei Kristiaan Haagen. “We zijn alleen vergeten om ons in de eerste helft te belonen. In tegenstelling tot de voorbije weken was onze prestatie iets minder. Er zat te veel afval in onze combinaties. Anderzijds speelde Visé niet met open kaarten. Wat toch aangeeft dat de bezoekers met het nodige respect voor ons op het veld stonden.”

Dat er bij Dessel karakter in de ploeg steekt, bewees het team van trainer Stijn Vreven na de rust. “Het openingsdoelpunt van Visé, net voor de rust, maakte onze opdracht een stuk moeilijker. Hun blok stond in de tweede helft nog een stuk lager. Maar uiteindelijk zijn we, via een terecht strafschop, op gelijke hoogte kunnen komen.”

Heist

Woensdagavond om 20 uur werkt Dessel zijn tweede uitgestelde wedstrijd af. Dit keer is het de beurt aan provinciegenoot Heist om op bezoek te komen. “Heist is een stevig geheel”, blikt de verdediger vooruit. “Het is een tegenstander die veel duelkracht in huis heeft. Met volgend weekend een verplaatsing naar Tienen zou het mooi zijn om het tweede schuifje van de week met een vier op zes te kunnen afsluiten. Met het vertrouwen van de voorbije weken moet dat haalbaar zijn.”

Vertrek

Kristiaan Haagen heeft reeds enkele weken geleden bekendgemaakt dat hij volgend seizoen de overstap naar Lille United maakt. “Omwille van mijn job is de trainingsintensiteit bij Dessel niet meer te combineren. Dat is de enige reden. Ik was op zoek naar een andere mooie uitdaging. Die vind ik terug bij Lille, dat het in tweede nationale bijzonder goed doet.”

