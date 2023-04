Kristiaan Haagen begint aan laatste weken bij Dessel: “In duel tegen Hoogstraten spreekt het eergevoel”

Voetbal Jupiler Pro League Zulte Waregem na de degradatie: “Hier is een heel sterk fundament om te bouwen aan de terugkeer”

Heel even heeft een mirakel in de lucht gehangen, in de Elindus Arena. Toen Alieu Fadera, twee minuten na de gelijkmaker van Alioune Ndour, een derde Waregemse treffer tegen de touwen knalde en het hele stadion op de banken stond te dansen. Maar de 3-2 ging wegens buitenspel niet door, en vijf minuten later werd de Waregemse hoop de grond ingeboord door Thibo Somers. Geen volksfeest in Waregem, maar bittere realiteit: de fusieclub moet volgend seizoen in de Challenger Pro League trachten snel de terugkeer naar eerste klasse te realiseren.