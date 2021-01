Kris Wouters taxeert de WK-kansen van zijn pionnen: “Vandeputte werkte goed, Kielich is op dreef”

Zaterdag vanaf 13.30 uur gaan mannen beloften op zoek naar de wereldtitel. “Ryan Kamp is de grote favoriet”, weet ploegleider Kris Wouters, ongeveer een half jaar in dienst bij de teams van de broers Roodhooft. “Ik vermoed dat Timo Kielich en Niels Vandeputte in de strijd om de medailles een rol zullen spelen. Timo is op dreef en Niels heeft tijdens zijn inactiviteit door een breuk van een ruggenwervel heel goed gewerkt. Dat liet hij in Hamme en Overijse zien. We probeerden hen in de beste omstandigheden naar het WK te loodsen. Dat is gelukt. Nu is het aan de renners.”

Cant klaar voor goed WK

Nog zaterdag staat het WK voor vrouwen elite op het programma (15.10 uur). Ceylin del Carmen Alvarado kan Alpecin-Fenix een tweede wereldtitel op rij schenken. “Ik verwacht een open strijd”, gaat Wouters verder. “Donderdag heb ik op tv Extra Time Cross gezien. De panelleden verwachtten dat Sanne Cant net te laat haar beste vorm te pakken heeft. Inderdaad, het liep deze winter niet zoals ze hoopte. En ze kreeg veel kritiek. Heel spijtig. Het parcours in Oostende ligt haar. En ze heeft heel hard gewerkt, dat kan ik verzekeren. De trainingsprikkels die ze kreeg werkten heel goed in de zomer, maar hadden in het crossseizoen niet het gewenste resultaat. De laatste weken zien we Sanne dichter komen. Ze is klaar voor een goed WK.”

WK-omloop goed voor Bakker

Zondag om 13.30 uur gaat het WK verder met vrouwen beloften. Credishop-Fristads heeft met Manon Bakker een topfavoriete in de rangen. Recent werd ze vierde in Mol, derde in zowel Hamme als Overijse. “Manon is heel sterk en het parcours is niet in haar nadeel”, weet Wouters. “Ze kan er haar vermogen en haar wilskracht kwijt. Bij de beloften hebben we ook Aniek Van Alphen. Zij heeft een iets kleinere motor, maar is technisch sterk. Vandaag heb ik de omloop afgestapt. Ik zag Blanka Kata Vas, de Hongaarse kampioene, door het zand rijden. Dankzij de tips van Paul Herygers zal zij zeker een rol spelen.”