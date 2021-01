Kris Vansnick ziet Asterix Avo winnen in Michelbeke: “Erg tevreden dat we ons na verliesset konden herpakken”

De Beverse speelsters hadden een korte, maar intensieve winterstop achter de rug. Voor de vrouwen van Saturnus Michelbeke was het drie maanden geleden dat zij nog een officiële wedstrijd hadden afgewerkt. Het bleef voorlopig bij die ene match tegen Charleroi. Wat gaf de doorslag: de drang om er opnieuw aan te beginnen of het wedstrijdritme? “Het was even schrikken in de openingsset in de kleine zaal van Michelbeke”, vat Asterix Avo-coach Kris Vansnick de bekermatch samen. “De thuisploeg begon met een verschroeiende servicedruk. We moesten de rol lossen en ondanks verwoede pogingen kregen we de kloof niet meer dicht.”

“Tijdens de daaropvolgende sets kregen we meer controle in verdediging en onze middenspeelsters zorgden - ook vanaf de opslaglijn - voor de belangrijke punten. Het was echter pas in de derde set dat we echt geruststellend het verschil konden maken”, aldus Vansnick. “We hebben de halve finales bereikt. Deze opdracht hebben we tot een goed einde gebracht. Ik ben erg tevreden dat we ons na die verliesset konden herpakken.”

Alleen bekerwedstrijden

Na dit bekertreffen moet Asterix Avo woensdag de heenwedstrijd van de halve finales afwerken in de Edugo Arena van Gent. De terugwedstrijd is gepland op zaterdag 30 januari in Beveren. “Dat zijn onze enige wedstrijden die we deze maand moeten betwisten”, weet de trainer-coach van Asterix Avo. “Er staat voorts geen competitiematch op de kalender. Het wordt schaken woensdag, want het wordt aftasten in welke formatie we het best onze Gentse tegenstrevers tegemoet treden.”

“Cijfermatig is VDK Gent favoriet. Zij konden al bij ons winnen. Zij staan niet zomaar aan de leiding van de voorlopige stand in de Liga”, aldus nog Vansnick. “Zij hebben ook de meeste ervaring. Er zal sowieso druk zijn bij de beide ploegen om naar de finale in de Lotto Arena te gaan. Stabiliteit wordt het sleutelwoord voor deze halve finales en voor het vervolg van de competitie. Het niveau van alle topploegen ligt zo dicht bij elkaar. Dat is alleen maar fantastisch voor het vrouwenvolleybal.”