Kris Vansnick na de zege van Asterix Avo: “In zo’n bekerwedstrijd tellen alleen de punten”

VolleybalAsterix Avo kreeg in de openingsset een serieuze verwittiging van Haasrode-Leuven tijdens deze eerste halve finale voor de Belgische beker. Met snelle omloopaanvallen, knap verdedigingswerk en strakke opslagen konden de bezoekers de eerste set afsnoepen van de thuisploeg. Het antwoord van het team van coach Vansnick was gespierd. Deze eerste bekerontmoeting eindigde in een zeer overtuigende 3-1 zege voor Asterix Avo.

“In zo’n bekerwedstrijden tellen de punten”, bevestigt Kris Vansnick met eenzelfde vastberadenheid dat zijn team in de laatste drie sets had getoond. “Na het verlies in de eerste set, waarin we eigenlijk aanvallend niet slecht scoorden, kregen we meer grip op de wedstrijd. De stabiliteit in receptie werd na enkele verschuivingen hersteld en ook de organisatie in het blok werd aangepast. De aanvalsrendement bleef intact. We kwamen niet meer in moeilijkheden.”

Fitheid terugvinden

“Tijdens dit eerste deel hebben we onze job gedaan”, blijft de trainer-coach nuchter in zijn analyse. “Woensdag moeten we het tweede deel van de halve finale gedecideerd afmaken. Niettegenstaande de drukke kalende is het noodzakelijk dat we onze fitheid terugvinden. Het komt in orde.”

Kaat Cos werd, omwille van de onbeschikbaarheid van Helena Gilson, alweer voor de leeuwen gegooid. De 16-jarige aanvalster begon aarzelend, maar hersteld zich knap. “Ik nam inderdaad een twijfelende start”, glimlacht het jonge talent. “Ik was een beetje zoekende, maar na een paar aanpassingen in de organisatie ging het vlotter. Dan gaat het vooral om het verbeteren van de communicatie en het durven. Na de eerste set steeg het vertrouwen steeds meer bij mij en ook bij de hele ploeg. Dan kan je met meer lef volleyballen en daar zijn we in geslaagd.”

Asterix Avo moet woensdag naar het sportcomplex van Haasrode om de terugwedstrijd van deze halve finale af te werken. Vooral de spraakmakende setstanden in de laatste drie sets waren overtuigend genoeg om de tweede ontmoeting op vijf dagen tijd zelfverzekerd aan te pakken. De bekerfinale op 26 februari ligt nog veraf, maar tegelijkertijd zijn de Asterix-meisjes er heel dichtbij.