Kris Vansnick (Asterix Avo): “Wij willen dit jaar graag onze 150ste Europese wedstrijd spelen”

Kris Vansnick - de motor van het team met bijzonder veel pk’s, dixit Gert Vande Broek - blijft de T1 van de Asterixmeisjes. Yorick Van de Velde ziet zijn taken op de topsportschool van Vilvoorde uitbreiden, daardoor blijft er minder tijd over om op alle trainingen van de Beverse ploeg aanwezig te zijn. Hij wordt vervangen door Niels Kingma, Belg en Australiër in één persoon verenigd. De nieuwe assistent-trainer was reeds in België actief bij Oostende, Blaasveld en Leuven en zal zijn activiteiten bij Asterix Avo combineren met zijn job als trainer-coach bij Chaumont in Nationale 2. Ook Linde Hervent zal Kris Vansnick assisteren en de speelsters begeleiden naast het veld. Verder blijven scouter Adriaensens, de medische cel met Vereecken, Heremans en dokter Bogaerts plus sportief directeur Gert Vande Broek hondstrouw aan de succesvolle club verbonden.

Oudste speelster amper 24 jaar

Uit de volleyballichting van 2005-2006, piepjong dus, komen Romane Neufkens (1,65 m, spelverdeling), Kaat Cos (1,82 m, aanvalster) en Yana Wouters (1,93 m, middenblokster) het team aanvullen. De prestaties van spelverdeelster Charlotte Krenicky (vorig jaar excellent met LVL Genk, red.) vielen op en daarom besloot Asterix Avo om deze talentrijke volleybalster (1,89m) aan te werven. Hoofdaanvalster Pauline Martin zou na een topjaar in Charleroi naar Beveren terugkeren, maar ze kon een aanbod vanuit Italië (Vero Volley Monza) niet weigeren. Dat is zonder meer jammer voor het team van coach Vansnick, vooral omdat het budgettair niet mogelijk is om haar te vervangen door een buitenlandse volleybalster.

“Er zijn nog een zestigtal dagen voor de start van de competitie”, telt coach Vansnick op. “We willen beter doen dan vorig jaar. Voor de bekercompetitie zijn er geen reekshoofden aangeduid. Misschien verhoogt dat de charme van de Belgische cup. Maar dat er dan gekozen wordt om zonder heen- en terugwedstrijd te spelen, dat is dan een nieuwe domper voor de topclubs. Wij spelen uiteraard de CEV Challenge Cup en indien we de tweede ronde overleven, dan mogen we onze 150ste Europese wedstrijd vieren. Alweer een spraakmakende en historische mijlpaal voor de club van Kieldrecht. Wie weet komen we dan Aris Thessaloniki tegen. Dat is een Griekse club waar oud speelster Dominika Strumilo zonet een contract heeft getekend.”