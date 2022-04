Kris Vansnick (Asterix Avo): “We willen het seizoen op een correcte manier eindigen”

voetbal vierde provinciale D Patrick Verheule en Olympic Ledegem grijpen de titel: “Van speeldag zeven alleen op kop van het klassement”

Het verblijf van Olympic Ledegem in vierde provinciale heeft zich tot één seizoen beperkt als we het coronaseizoen van vorig jaar buiten beschouwing laten. Zondag wonnen de mannen van coach Patrick Verheule met 4-2 van Brielen Sport en met een bonus van elf punten op FC Marke B kan Ledegem in de stand niet meer bijgebeend worden. Feest dus in Ledegem.

