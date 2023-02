Kris Vansnick (Asterix Avo): “De bekerfinale bij de vrouwen is een echte topaffiche”

Volleybal Cup FinalsAsterix Avo is zondag aan zijn 24ste bekerfinale toe. De club uit Kieldrecht - later Beveren - kan in het Sportpaleis van Antwerpen voor de 17de keer de Belgian Cup winnen. De tegenstander is VDK Gent. Het is geen toeval dat de huidige nummers één en twee van het vrouwenvolleybal de finale spelen. Dat maakt de uitdaging nog spannender.

De succesvolle club heeft bijna een kwarteeuw finales van de beker van België achter de rug en toch zijn er maar twee volleybalsters uit de huidige kern die ooit de Cup Finals speelden. “Inderdaad, we hebben een jonge groep”, bevestigt coach Vansnick. “Alleen onze kapitein Manon Stragier en onze libero Britt Rampelberg stonden reeds in het Sportpaleis. Ze nemen wel een positieve ervaring mee, want twee jaar geleden wonnen we de Belgische beker.”

Communiceren en controleren

“Het is een mooie affiche bij de vrouwen”, weet de trainer-coach van Asterix Avo. “In het verleden is meermaals bewezen dat het niveau van de teams uit Gent en Beveren dicht bij elkaar ligt. We hebben mekaar dit seizoen nog maar één keer ontmoet. Toen was de situatie anders. Op dit moment is de stand 0-1 voor VDK. Zij hebben het voordeel dat ze meer ervaring hebben. De ondervinding van vorig jaar neemt VDK Gent mee. Bij Asterix Avo heerst daarentegen een jarenlange traditie wat bekerfinales betreft. Als club hebben we een patent op dit hoogtepunt van het seizoen. We weten wat we moeten doen om de speelsters boven zichzelf te doen uitstijgen.”

“De bekermatch tegen Oudegem heeft ons reeds geholpen. Toen was het ook spannend. Erop of eronder en die clash hebben we tot een goed einde gebracht”, herinnert Kris Vansnick zich. “Ook de ervaring met ons Europees parcours is ontegensprekelijk een meerwaarde. De omstandigheden in de gigantische sporttempel van Antwerpen kan je niet nabootsen. Met videobeelden hebben we wel de speciale sfeer in het Sportpaleis getoond. Ze weten wat er op hen afkomt. Het wedstrijdplan staat op punt. Het zal een kwestie zijn van goed te communiceren. En vooral controle houden over de zaken die je zelf in de hand hebt. Je kan niet alles controleren, maar we zullen goed voorbereid zijn.”

Lees ook: meer volleybal