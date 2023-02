Kris Temmerman volgt Chris De Backer na dit seizoen op als nieuwe T1 bij Boka United

Het bestuur deelt mee dat het een akkoord bereikt heeft met Kris Temmerman als T1 voor volgend seizoen. Na een heel mooie spelerscarrière bij ondermeer Eendracht Aalst en RWDM was Kris de voorbije seizoenen hoofdcoach bij een aantal provinciale ploegen in Vlaams-Brabant waaronder Leeuwkens Teralfene, KFC Lennik en Oost-Vlaanderen zoals KFCO Burst en dit seizoen Osta Meerbeke. Deze rijke combinatie als speler en trainer overtuigde het bestuur dat Temmerman de geknipte persoon is om als T1 de seniorenwerking bij Boka United over te nemen en verder te bouwen op het werk van de voorbije seizoenen. De verdere samenstelling van de staf zal in de volgende weken vastgelegd worden.

Uitkijken naar de voorbereiding

Kris Temmerman kijkt uit naar de samenwerking. “Toen Boka United me polste om volgend seizoen te coachen, was ik redelijk snel overtuigd over het potentieel van deze club. Boka United bouwde de voorbije seizoenen gestaag aan haar groei en reputatie. De gedegen jeugdwerking, de bijna professionele omkadering alsook de nieuwe infrastructuur in Groot-Bijgaarden, bieden heel veel potentieel om mooie resultaten neer te zetten en een echte referentieclub in de regio uit te bouwen. Het lopende seizoen verloopt moeilijk, voor een groot deel te verklaren door heel wat blessures en tegenslag. Ik kijk er nu al naar uit om met de voorbereiding van het komende seizoen te beginnen en een optimale start te nemen, maar zal me ook tot de laatste dag inzetten om mijn huidige club Osta Meerbeke in veilige regionen te loodsen.”

Meteen een goed gevoel

Voorzitters Robert Vander Meulen en Frank Vandenborre stellen gemeenschappelijk. “Vanaf het eerste contact met Kris was er een goed gevoel. We zaten op dezelfde golflengte qua visie en hoe we samen het potentieel van deze club en haar jeugd verder kunnen ontwikkelen. Onze huidige trainer Chris De Backer heeft de voorbije drie seizoenen in moeilijke omstandigheden goed werk geleverd en gaf reeds enige tijd geleden aan om sportief een stap achteruit te willen zetten omwille van privé-redenen. We willen hem en de staff graag danken voor al het geleverde werk en kijken nu al uit naar de volgende stap met onze nieuwe T1. ”