Kris Supply (Bevo Beobank Roeselare) kijkt al uit naar volgend seizoen: “Kern met maximum drie speelsters aanvullen”

VOLLEYBAL NATIONALE 1 VROUWENTot eind deze maand kunnen de speelsters van Bevo Beobank Roeselare twee keer per week online trainen. Doordat het seizoen niet meer wordt hernomen, is dat geen verplichting. Coach Kris Supply hoopt in mei weer in zaal te kunnen trainen, om de competitie 2021-22 voor te bereiden.

In eerste nationale kon Bevo Beobank Roeselare A slechts één match spelen. De partij tegen Sint-Gillis-Waas-Stekene leverde drie punten op. Daarna werden sporthallen voor de tweede keer gesloten en was het voor trainers en speelsters zoeken naar alternatieven om bezig te blijven en de conditie te onderhouden. “Dankzij de samenwerking met Knack Roeselare kunnen onze speelsters tweemaal per week onlinetrainingen volgen, die door Michiel Defreyne gegeven worden”, verduidelijkt trainer Kris Supply. “We startten die onlinesessies op met het oog op een eventuele herstart van de competitie in februari. Die herstart komt er dus niet, waardoor die onlinetrainingen niet meer verplicht zijn. De interesse voor die sessies blijft niettemin groot.”

“Omdat het seizoen definitief stopgezet is, breken we die fysieke trainingen eind februari af. Hopelijk kunnen we vanaf mei met de groep weer in zaal trainen. Als dat kan, volgt in juli wellicht een onderbreking om vanaf augustus de voorbereiding op het nieuwe seizoen echt in te zetten.”

Het liefst met dezelfde kern

Volgens Supply was zijn ploeg in staat om in eerste nationale een rol te spelen, om binnen de eerste vier mee te draaien. Intussen is de club bezig met de vorming van een kern voor volgend seizoen. Sofie Van Acker haakte dit seizoen vroeg af, maar keert terug. Marta Sobolska was het voorbije seizoen vooral back-up voor speelsters, die uitvielen. “Dus beschikte ik maar over een tiental speelsters, een kleine groep”, gaat Supply voort. “Ik denk dat de schade door corona zal meevallen. Toch zijn er enkele speelsters die twijfelen, om naar een andere club te verhuizen of om op lager niveau te spelen. Ook met enkele zwangerschappen moeten we rekening houden. Het liefst zou ik met dezelfde kern naar volgend seizoen gaan. Aangevuld met maximum drie nieuwe speelsters: een passeur, iemand voor de hoekreceptie en voor het midden.”