Kris Michiels volgt Björn Van Passel op als trainer bij tweedeprovincialer St. Haasrode: “Niet over één nacht ijs gegaan”

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE AOf we veel transferactiviteit zullen krijgen in het provinciale voetbal na een seizoen met slechts een vijftal matchen op de teller is nog maar de vraag. Bij tweedeprovincialer Haasrode beslisten ze alvast om afscheid te nemen van hun coach Björn Van Passel. Hij wordt opgevolgd door Kris Michiels, klaar voor een nieuwe uitdaging na zijn passage bij Bierbeek enkele jaren geleden.

Hoe kort het seizoen ook was, met slechts vijf punten en een plekje in de grijze middenmoot kon Van Passel de steile ambities in die aanhef niet waarmaken. “Tja, misschien heeft hij zich wat te veel druk opgelegd door te stellen dat hij graag kampioen wilde spelen”, reageert sportief manager van Haasrode, Stany Nys. “Dit is geen plezante beslissing geweest en we zijn zeker niet over één nacht ijs gegaan. Maar de resultaten vielen wat tegen en Björn heeft uiteindelijk het nadeel van de twijfel gekregen.”

“Toen we een opvolger zochten voor ons clubicoon en T2 Stef Feyaerts ging het al tussen Van Passel en Kris Michiels en nu hebben we dus beslist om met laatstgenoemde in zee te gaan. Of de ambities dezelfde gebleven zijn? Kijk, Haasrode is best een bescheiden club. Alles mag, ook een promotie naar eerste, maar de doorstroming van onze eigen jeugd is en blijft onze topprioriteit”, stelt Nys.



Beloftevolle jeugdploeg

Net die aandacht voor de eigen jeugd is een troef, die Michiels als muziek in de oren klinkt. “Absoluut ja, ze leveren heel goed werk met hun youngsters en dat heeft zeker meegespeeld in mijn keuze voor Haasrode”, pikt hij in. “Als je ziet welke jonge en beloftevolle ploeg er in derde provinciale actief is en hoe ze met Nico Vandenbempt een jeugdtrainer van de U17 doorschuiven om die jongens te gaan coachen, dat zijn allemaal zaken die ik alleen maar kan toejuichen.”

“Eigenlijk is het allemaal heel snel gegaan en dan moet je weten dat ik na Bierbeek geen eerste ploeg meer heb gecoacht. De passie voor het voetbal is altijd wel gebleven”, zegt Michiels. “Zo was ik regioscout bij de jeugd van OHL en ook met Hoegaarden waar mijn zoon speelt, heb ik nog steeds een hele goede band. Maar ik wilde ook niet om het even welke club gaan trainen, het gevoel moest goed zitten.”

Gezonde ambitie

“Ik en Haasrode gaan natuurlijk al een tijdje terug”, gaat Michiels voort. “Ik heb er met Houtem en Hoegaarden vaak genoeg tegen gespeeld en ze wisten het de kopploegen in tweede altijd heel moeilijk te maken. Met de mensen in het bestuur heb ik steeds een goed contact gehad en ik ken de spelersgroep ook redelijk goed. Allemaal zaken waardoor ik eigenlijk niet getwijfeld heb, toen ik het aanbod kreeg.”

“We kijken met een gezonde ambitie het nieuwe seizoen tegemoet, al zal dat nog niet meteen voor morgen zijn. We moeten onderling nog bespreken wat er in de tussentijd mogelijk is. Moesten we de komende weken en maanden al in kleine groepjes kunnen hervatten, dan ben ik daar vragende partij voor”, besluit Michiels.

