Kris Meert en Sint-Amands hebben ondanks pandoering in Booischot (6-2) nog altijd uitzicht op promotie: “De club is er klaar voor”

“We supporteren voor Geel, dat is duidelijk”, zegt Sint-Amands-trainer Kris Meert. “De ontgoocheling na het verlies in Booischot viel in de huidige omstandigheden dan ook mee. Zeker zijn we natuurlijk nog niet, maar voor de wedstrijd van zondag zullen we wel al weten waar we aan toe zijn. Maar of we nu al zeker zullen zijn van promotie voor de wedstrijd of niet, het mag geen afbreuk doen aan onze wil om te winnen. Haalt Geel het niet zaterdag, dan hebben we een zege nodig om onze eigen kansen gaaf te houden. Mogen we wel aan het feest, dan reken ik op voldoende revanchegevoelens bij mijn groep om die zware nederlaag recht te zetten op eigen veld.”