Kris Lenaerts en Cappellen ontvangen Lebbeke als nieuwe leider: “Grotere test dan toppers”

En dan beginnen we bij de voorbereiding op de wedstrijd. Of er al luidop over de titel wordt gepraat, wilden we graag weten? “Op zondag en maandag kreeg de groep vrij en vanaf dinsdag werd er weer goed en dynamisch gewerkt”, zegt Cappellen-coach Kris Lenaerts. “Verder blijven de spelers heel nuchter onder de omstandigheden en doen we het stapje per stapje. Nu we daar staan, is het logisch dat de titel al eens ter sprake komt, maar daar hoort geen extra druk bij. Iedereen is bereid om heel hard te werken en als de kans zich voordoet om kampioen te worden, gaan we die proberen te grijpen.”

Gewaarschuwd

“Maar zover zijn we nog niet natuurlijk. We hebben er nu een mooie reeks op zitten die ons 16 op 18 opleverde, maar we zijn er ons ook van bewust dat we waarschijnlijk ook nog wel eens een match zullen verliezen. Aan ons om dat moment zo lang mogelijk uit te stellen en in de eerste plaats klaar te zijn voor Lebbeke. De heenmatch was in dat opzicht al een eerste waarschuwing. We klommen daar wel op voorsprong, maar speelden geen al te beste wedstrijd en op het moment dat we de drie punten leken binnen te halen, scoorden zij toch nog de 1-1. Lebbeke is momenteel ook aan een leuke reeks bezig en dat het een forfaitnederlaag kreeg aangesmeerd tegen Lyra-Lierse (Lebbeke selecteerde voor die wedstrijd niet voldoende spelers die aan de reglementen voldoen red.) zal hen alleen maar feller maken. Het zijn allemaal elementen die ons op scherp moeten zetten.”

Test

“Of Lebbeke een grotere test is dan de voorbije toppers? Ik ben benieuwd hoe de spelers hiermee om zullen gaan ja. En dat zeg ik niet vanuit enige twijfel, want ik heb een heel goed gevoel bij de groep. Dit is een andere fase van de competitie en de prijzen worden uitgedeeld aan de meet, maar nu zal blijken in hoeverre we stappen hebben gezet op het vlak van maturiteit en mentaliteit in vergelijking met de heenronde. Het feit dat ze tegen de leider spelen, zal de tegenstand alleen maar extra motiveren. Maar ik herhaal dat deze groep voldoende gewapend is om daarmee om te gaan. Daar vertrouw ik in elk geval op als coach.”

T1

En die rol is nu ook duidelijk. Terwijl Tom Schipper na zijn aanstelling als sportief manager bij de club eind december eerst nog aan gaf om die functie te blijven combineren met het trainerschap, liet hij het veldwerk intussen over aan Lenaerts en de andere leden van de technische staf. “We hebben die eerste weken rustig geanalyseerd”, aldus Lenaerts. “Omdat Tom zich natuurlijk op andere aspecten van de werking binnen de club moet toespitsen, kwamen we tot de vaststelling dat een aantal taken tijdens de week en in het weekend beter naar ons werden overgeheveld. Ook deze werking zullen we evalueren, maar de huidige situatie geeft wel aan dat onze beslissingen aan slaan.”