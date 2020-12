Kris Hanne (Jonge Renners Roeselare): “Door dalende sponsoring besparen op kledij, niet op programma”

“Door de coronacrisis hebben we acht- tot tienduizend euro minder inkomsten uit sponsoring”, becijfert JRR-voorzitter Kris Hanne. “Onze grootste sponsors, zoals onder meer Sportline en All-Bouw, bleven. Bij de kleinere sponsors zien we wat verloop. We hebben vier of vijf kleintjes minder. Andere geldschieters hebben hun bijdrage gehalveerd of geven zeventig procent van wat ze vroeger schonken. We hebben dat opgelost door te besparen op het kledijpakket voor de renners. De 21 nieuwkomers – jongens die voor het eerst koersen of die van een andere ploeg komen – hebben een volledig kledijpakket nodig. Het pakket van de blijvers zal iets minder zijn. Toch moeten we ons op financieel vlak geen zorgen maken. Ook de komende jaren niet. Normaal ga ik elk jaar langs bij de sponsors. Direct contact vind ik interessanter dan werken met contracten. Het kost wel meer tijd. Dit jaar heb ik, om sponsors te spreken, de digitale weg moeten bewandelen. Ik hoop dat ik volgend jaar opnieuw direct contact mag hebben.”

In België bijna overal startrecht

Net als de voorbije jaren voerde Jonge Renners Roeselare geen actieve transferpolitiek. “We bewaren onze eigenheid, helemaal in de geest van de visie van wijlen Luc Wallays”, benadrukt Kris Hanne. “Ik merk al enkele jaren een evolutie bij de aansluitingen. Tien jaar geleden, toen mijn zoon begon te koersen, was de groep miniemen meestal de grootste. De laatste vijf jaar vormen miniemen de kleinste groep. Jongens zetten tegenwoordig op iets latere leeftijd de stap naar het wielrennen. Naar de aspiranten, sommigen zelfs als ze nieuweling zijn. Wij gaan nooit besparen op het programma voor onze renners. Ook dat hoorde tot de filosofie van Luc Wallays. In eigen land hebben we zo goed als overal startrecht. Buitenlandse wedstrijden staan normaal niet op onze kalender. Blijkt volgend jaar dat door de coronacrisis enkele Belgische wedstrijden wegvallen of niet kunnen doorgaan zullen we misschien toch eens polsen of we ergens over de grens kunnen koersen.”