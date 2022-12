Kris Goris is nieuwe T1 van Schriek na plots vertrek van James Van Vaerenbergh en Stein Stuyck: “Het is aan de spelers om dit te keren”

“Het is allemaal vrij snel gegaan”, vertelt Goris die ook nog aan de slag was bij ondermeer SC Aarschot, KVC Houtvenne en Rapide Wezemaal. “Als oud-speler hield ik altijd wel contact met een aantal mensen binnen de club, maar op korte termijn waren er zeker nog geen plannen om een samenwerking te starten. Ik was eigenlijk al concreet in gesprek met andere geïnteresseerde clubs, maar na de ontwikkelingen van zondag was het plots alle hens aan dek. Maandag al hadden we een goed gesprek en woensdag kwamen we tot een overeenkomst. Schriek heeft de gezonde ambitie om binnen dit en twee jaar naar tweede provinciale te promoveren en daar wil ik graag mee helpen.”

Feit is wel dat Schriek zich dan moet herpakken. Het schoot dit seizoen weliswaar uit de startblokken met een 12 op 12, maar in de vier daaropvolgende wedstrijden sprokkelde het amper twee puntjes. Met een nieuwe 6 op 6 leek de kentering ingezet, maar de voorbije weken bleef het opnieuw achter met een 0 op 9.

“Wat er precies fout ging, weet ik niet”, zegt Goris. “Schriek kende een goede voorbereiding met een fantastische bekercampagne en op dat elan ging het nog even door. Daarna liep het wat minder en misschien woog de ontgoocheling op dat moment zwaarder door dan nodig. Ik liet me vertellen dat de ploeg in Walem niet eens slecht speelde, maar wel verloor. Dat kom je dan tegen en dat gaan we proberen om te keren.”

Propere lei

“Maar dat is in eerste instantie aan de spelers voor alle duidelijkheid. Zeker naar nu zondag toe zal ik nog weinig omgooien. Ik ken Peter Nijs (de aanvaller wordt speler-T2 red.) en ook doelman Van Winkel, maar verder is iedereen me onbekend. Iedereen begint dus met een propere lei en het is aan de jongens om zich te tonen. Ik vind het alvast geen nadeel om van nul te beginnen met een groep, want een voorgeschiedenis is niet altijd voordelig. Er resten nu nog twee wedstrijden voor de winterstop en dus zie ik dit vooral nog als een periode om iedereen te leren kennen. Hopelijk kunnen we dan vanaf januari nog meedoen voor een periodetitel of de top vijf, maar dat is de toekomst. Schelle is zondag onze eerste opdracht.”

Machteloos

Waarom besloot James Van Vaerenbergh, met in zijn zog T2 Stein Stuyck, uiteindelijk om zelf de handdoek in de ring te gooien, vroegen we ons af? Van Vaerenbergh was niet bereikbaar woensdag, Stuyck reageerde wel. “We voelden ons machteloos”, aldus Stuyck. “Het idee om ermee te stoppen, sluimerde al een tijdje bij ons twee. Vorig seizoen hadden we een leuk jaar en dus hervatten we vol goede moed afgelopen zomer. Onze start was goed, maar de kleine kern speelde ons parten. We hadden geen wisselmogelijkheden, sommige spelers oogden niet fris en begingen de ene flater na de andere.”

“De partij tegen Katelijne was daar nog het beste bewijs van. Alle vier de tegengoals kwamen er na individuele fouten. Tel daar ook nog eens wat wrevel bij rond een aantal zaken en het feit dat wij vonden dat er meer dan eens niet de juiste mentaliteit werd getoond en dan moet je een keuze maken. Zondag namen we dus een beslissing in het belang van de club Schriek. Onze ergernissen? Die zijn er altijd en daar weiden we liever niet over uit. Het is niet de bedoeling om na te trappen.”

