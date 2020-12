Kris Eyckmans (Haasrode Leuven): “Dit vijfluik gaat echt wel cruciaal worden in de strijd om plek vier”

Na zes wedstrijden staat VHL met zes punten op plek vijf. “Als je de afgelopen periode moet analyseren, dan kijk je vooral naar de wedstrijden tegen onze rechtstreekse tegenstanders Menen en Achel. Beide ploegen hebben we in eigen huis ontvangen en zetten we opzij met 3-1", stelt Kris Eyckmans. “Op dat vlak zitten we eigenlijk wel op schema en in principe hebben we de top drie al meer gehad dan de rechtstreekse concurrenten.”

“Toch is er een beetje een bittere nasmaak door het feit dat er meer in zat tegen Aalst. We verloren 1-3 in eigen huis, terwijl we niet goed speelden. Ik ben ervan overtuigd dat als we hetzelfde niveau hadden gehaald als afgelopen weekend tegen Roeselare, er een kans om één punt, twee punten en heel misschien ook drie punten te pakken.”

Vier keer na elkaar op verplaatsing

“Nu komen er vijf cruciale wedstrijden aan, waarvan vier op verplaatsing. Beginnen doen we met de verplaatsing naar Borgworm. Nadien spelen we in Achel, in Gent, in Menen en op woensdag 23 december thuis tegen Gent. Die vijf wedstrijden gaan echt wel doorslaggevend zijn voor het verloop van het seizoen.”

Eyckmans beseft dat het zondag in Borgworm niet evident wordt. “De wedstrijd tegen Borgworm is al enkele keren uitgesteld geweest. Het verloor woensdag met 1-3 van Achel, maar die wedstrijd kon alle kanten uit. Het geeft aan hoe dicht die ploegen bij elkaar gaan liggen.”

Geen kwalificaties dit seizoen

“Ondanks het feit dat Borgworm nog geen wedstrijd gewonnen heeft en maar een punt heeft, denk ik dat het een spannende wedstrijd zal worden. Het zal alles op alles zetten om zijn eerste overwinning binnen te halen en wij moeten volle bak gaan om minstens vier van die vijf wedstrijden en ze idealiter alle vijf te kunnen winnen.”

“De kwalificaties zijn afgeschaft. Normaal speelt nummer één tegen nummer acht, twee tegen zeven enzovoort in een best of drie. Ze willen die weekends echter vrijhouden om daar eventueel uitgestelde wedstrijden te kunnen opvangen. De halve finales van de beker zijn naar daar verplaatst. Dat betekent wel dat je in de top vier moet eindigen om de play-offs te halen. Daarom worden de komende weken echt wel cruciaal in de strijd om plek vier.”