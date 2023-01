Kris Eyckmans en Haasrode Leuven zijn aan een goed seizoen bezig: “We zitten in grote lijnen op het goede traject”

“De competitie kent weer een andere formule dan vorig jaar”, stelt trainer Kris Eyckmans. “We zijn met negen ploegen. De top zes komt in de play-offs terecht en zeven, acht en negen spelen een soort play-off 2.”

“In die top zes krijgt nummer één - op dit moment Roeselare - vijf punten, nummer twee vier punten, nummer drie drie punten, nummer vier twee punten en nummer vijf één punt. De zesde krijgt nul punten.”

“Die zes ploegen spelen opnieuw tegen elkaar, waarna de nummers een en twee dan een best of five spelen voor de landstitel. Nummers vijf en zes spelen nog een nacompetitie met zeven en acht van play-off 2 voor het vijfde Europese ticket.”

Europees volleybal

“Ons eerste doel is om in de play-offs met zes terecht te komen. Het tweede doel is om daar dan een topvierplaats te behalen om zo opnieuw de zekerheid te hebben van Europees volleybal. Als ik op dit moment terugkijk op het seizoen tot dusver, dan zitten we in grote lijnen op het goede traject.”

“We hebben misschien punten laten liggen tegen Menen. In eigen huis verloren we met 2-3 en hadden we altijd 3-1 of 3-2 moeten winnen. Dat was ongeveer één van onze slechtste wedstrijden van het seizoen. Heel jammer. En helemaal in het begin van het seizoen zijn we op een heel sterk Gent (0-3-nederlaag, red.) gestoten. Ook daar zat misschien iets meer in, maar dat Gent was op dat moment wel heel sterk. We hebben wel bonuspunten genomen door met 3-2 te winnen van Maaseik.”

Nog maar één thuiswedstrijd

“Ook straf is dat we door de kalender nog maar één thuiswedstrijd - begin februari tegen Guibertin - te spelen hebben in de reguliere competitie. Op zich maakt dat voor ons niet al te veel uit, maar we hebben dus nog veel uitwedstrijden te spelen.”

“We zijn wel blij dat we thuis telkens voor heel veel publiek hebben kunnen spelen. Zo goed als elke thuiswedstrijd zat de zaal bijna vol. Vorig weekend tegen Roeselare hebben we een soort van propaganda/promotie voor het volleybal in België gemaakt door twee sets heel dicht bij het niveau van Roeselare aan te leunen.”

“Wij hebben de ploeg amper veranderd. Er zijn weinig ploegen met zo weinig wijzigingen. Dat betekent dat wij wel met een aantal automatismen begonnen zijn aan het seizoen, maar Simon Peeters was out. Die hebben we vier à vijf wedstrijden moeten missen. Lennert Beelaert is fors progressie aan het maken en Daan De Saedeleer speelde een hele goede wedstrijd tegen Maaseik.”

Quote We verwachten dit weekend geen makkelijke wedstrijd uit bij Achel Kris Eyckmans

“Wat we zien is dat onze jeugd, onze bank, sterker aan het worden is. En het is ook zo dat we als groep meer verantwoordelijkheid nemen op cruciale en bepalende momenten. We zijn hard bezig met hoe we aan de wedstrijd beginnen. Dat liep ook heel goed tegen Roeselare en zo kwamen we op eigen opslag meteen 3-0 voor, wat voor het eerst was, want vaak begonnen we minder.”

“We verwachten dit weekend geen makkelijke wedstrijd uit bij Achel. De eerste wedstrijd van het seizoen was tegen hen en toen wonnen we redelijk vlot met 3-0. Zij hebben ook een tijdje op de negende plaats gebengeld en staan nu gedeeld laatste. Zij hebben ook stappen gezet, wat op zich niet onlogisch is. Achel is beter geworden. Wij zijn absoluut gemotiveerd en het doel is om drie punten te pakken”, besluit Eyckmans.

Lees ook: meer nieuws uit de Lotto Volley League