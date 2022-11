Kris De Backer (Trainer Lille United): “We schieten voor de tweede week op rij in onze eigen voet”

voetbal 2NBVoor de tweede week op rij, heeft Lille United in tweede nationale B een zege uit handen gegeven. Telkens gebeurde dat via een identiek scenario. Net als vorige week in Bocholt stond de Kempische fusieclub ook zaterdag, in de thuiswedstrijd tegen rode lantaarn City Pirates Antwerpen, bij de rust met 2-0 aan de leiding. Maar in de slotfasen kon de tegenstander zijn achterstand van het bord wegen. Eindstand werd weer 2-2.

Zonder beter te spelen, maar met een beetje meer beheersing in de afwerking, had Lille United op dit moment vier punten meer kunnen hebben. Vooral de manier waarop de Kempenaars zaterdagavond hun bonus uit handen gaven, was een opdoffer.

“We speelden een erg goede eerste helft”, maakte trainer Kris De Backer de sportieve inventaris op. “Op het moment dat City Pirates, vanuit de tweede lijn, de aansluitingstreffer scoorde, was er niks aan de hand. We bleven goed voetballen en dwongen een resem kansen af. Alleen vergaten we om één van de vele mogelijkheden te benutten. Met het gevolg dat we in de slotminuut het deksel op onze neus kregen. Een opdoffer die we aan onszelf te danken hebben.”

In het algemeen klassement had Lille zijn saldo kunnen optrekken tot twintig punten. Op die manier had het ontspannen naar de winterstop toe kunnen stappen. “We ontnemen onszelf een groot comfort. Er staan ons voor de korte onderbreking nog drie wedstrijden op het programma tegen ploegen die van ons kaliber zijn. Maar we moeten er dringend voor gaan zorgen dat we de open kansen afwerken. In het andere geval wordt het nog een moeilijk verhaal.”

Afwezigen

In deze fase van de competitie beginnen kwetsuren en de kaartenlast mee een rol van betekenis te spelen. In het eerste geval is het voor Lille duidelijk dat Stig Cools noch Olivier Schops in de heenronde nog actief zullen zijn.

“Volgende week moeten we wegens beroepsbezigheden eveneens Glenn D’Huyvetter missen. Daarnaast staan verschillende spelers met twee gele kaarten achter hun naam, zodat ook dat gegeven een rol van betekenis gaat spelen. We moeten alleen zelf voor de spiegel gaan staan en beseffen dat we onszelf in deze situatie hebben gebracht.”