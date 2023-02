Kris De Backer na stunt en 2-3 winst van Lille United tegen U23 KV Mechelen: “Trots op de mentaliteit van mijn spelers”

Voetbal tweede nationale BWat Lille United in Bornem, de thuishaven van de U23 van KV Mechelen, presteerde, grenst aan het onwaarschijnlijke. Zes minuten voor het einde keken de Kempenaars nog tegen een 2-0 achterstand aan. In die laatste minuten werd er nog drie keer gescoord, en pende Lille zijn negende zege van het seizoen in de geschiedenisboeken.

In voetbal kan alles. In Lille stonden ze vanmorgen allemaal netjes in de rij om dat te bevestigen. Al had de Lilse supporter met het grootste voetbalhart, zondag tijdens de rust de handdoek in de ring gegooid. Vooral om de jonge gasten van KV Mechelen in de heenronde een bijzonder knappe indruk hadden nagelaten.

“Bij een 2-0 tussenstand miste KV Mechelen een strafschop, waardoor de hoop levendig bleef”, reageerde trainer Kris De Backer. “Maar als je tijdens de tweede helft de minuten weg ziet tikken, wordt de kans op zelfs een gedeeld succes bijzonder klein. Na enkele moeilijke weken heeft de groep zich op een onwaarschijnlijke manier getoond. Als trainer kan je daar alleen maar bijzonder trots op zijn.”

Gerritsen

Het was Maïco Gerritsen die zes minuten voor het einde, in de vorm van de aansluitingstreffer, de partij had aangewakkerd. Emrah Bostanci stelde even latergelijk. Het was aanvoerder Stig Cools die, in de slotminuut, met het hoofd de Lilse zege over de streep kopte. Vooral voor Gerritsen, die dit seizoen moeite heeft om een basisplaats te veroveren, moet dit deugd hebben gedaan.

“Voor mij was het vrij snel duidelijk dat Maïco aan de aftrap zou verschijnen”, zegt De Backer. “Op basis van zijn inzet op training verdiende hij dat. We weten allemaal dat de Nederlander een oog heeft voor doelpunten. Dat heeft hij zondag nog maar eens bewezen.”

Bovendien werd de Lilse spelerskern de voorbije dagen getroffen door ziekte. “Verdediger Sven Van de Kerkhof is net op tijd fit geraakt. Voor Michiel Meynendonckx was dat niet het geval. Hij was te ziek om in actie te komen. Ik hoop dat we deze week met een volledige kern aan de slag kunnen.”

Een betere boost om volgende zaterdag de eerste zege in het nieuwe stadion in Poederlee te laten optekenen, kon Lille zichzelf niet gunnen. Al krijgt het met Diegem een tegenstander op bezoek die aan een sterk seizoen bezig is.