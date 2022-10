Kris De Backer (Lille United): “Tongeren is een fysiek sterke tegenstander met veel maturiteit”

Voetbal tweede nationale BIn tweede nationale B mag Lille United zich gaan opmaken voor twee thuiswedstrijden op rij. Volgende week maakt Lebbeke zijn opwachting op de Poeyelhei in Gierle. Voor het zover is wacht de Kempische fusieclub nog een andere uitdaging. Met Tongeren komt zaterdagavond om 20 uur volgens trainer Kris De Backer een sterk geheel over de vloer.

Na een één op negen heeft Lille in het algemeen klassement enkele plaatsen moeten inleveren. Al had dat beeld er rooskleuriger uit kunnen zien. In de voorbije wedstrijden was Lille immers de evenknie van zijn tegenstander. Maar vergat het de kansen af te maken. Op dit niveau wordt dat afgestraft.

“Onze tweede helft van vorige week in Berchem was van een mindere kwaliteit”, geeft trainer Kris De Backer toe. “Maar de voorbije weken is gebleken dat we onze voet naast die van onze tegenstander kunnen zetten. Daar mogen we trots op zijn. Alleen is de afwerking een voornaam aspect in het voetbal. Het is jammer dat we onze prestaties vaak zelf vergeten te belonen.”

Tongeren

Met de komst van Tongeren krijgt Lille zaterdagavond een echte Limburgse traditieclub over de vloer. Een team dat op de Lilse trainer een sterke indruk heeft nagelaten. “In de wedstrijden die ik van hen heb gezien, kwamen ze telkens heel overtuigend voor de dag. Het is een team dat op het fysieke vlak opvalt. Daarnaast is Tongeren een ploeg met maturiteit en ervaring. Het is geen toeval dat ze zicht hebben op de bovenste regionen van het klassement. Het is een kans om ons te tonen.”

Afwezigen

Intussen lijkt de ziekenboeg van Lille helemaal leeg te lopen. Op het defensieve vlak is er alleszins goed nieuws. Zowel Glenn D’Huyvetter als Olivier Schops hebben vorige week met de beloften gespeeld. Voor Schops is het, na een operatie eind vorig seizoen, een terugkeer na een lange afwezigheid.

“We moeten die jongens nu de kans geven om helemaal terug in het ritme te komen. Voor zaterdag is er nog enig voorbehoud voor Sander Delen, die in Berchem met een blessure van het veld stapte. Het zal mogelijk pas in laatste instantie duidelijk zijn of hij zal kunnen aantreden.”

