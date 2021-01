Kris De Backer (KFC Lille): “We werken aan een nieuwe en mooie toekomst”

Voetbal Derde nationale BBij KFC Lille kwam de beslissing, om een punt te zetten achter het huidige seizoen in het amateurvoetbal, niet als een verrassing. Voor de formatie uit derde afdeling is het meteen de afsluiter van een rijke geschiedenis. Volgend seizoen is er de fusie met de buren van VC Poederlee en wordt KVC Lille United boven het doopvont gehouden.

“Vooral omdat de coronacijfers de voorbije dagen niet goed waren, was het duidelijk dat geen nabije toekomst voor het amateurvoetbal was weggelegd”, reageert Kris De Backer, trainer van KFC Lille. “Het is jammer, maar op maatschappelijk vlak is dit een goede beslissing. Positief is dat de kinderen kunnen blijven voetballen.”

Trainingen

Ook bij Lille kregen de spelers de voorbije maanden een individueel programma. Dat bestond voornamelijk uit loopoefeningen. “De voorbije weken was dat fel geminderd. Je kan niet eeuwig bezig blijven met spelers een loopprogramma op te leggen. Er moet een moment komen waarop er een perspectief is. Dat was niet meer het geval.”

Bij Lille wil men bekijken of de voorbereiding naar volgend seizoen eventueel kan aangepast worden. “Negen maanden zonder training is heel lang”, stelt de Lilse T1. “Indien er opnieuw een toelating is kunnen we de mogelijkheid bekijken om in het voorjaar bijeenkomsten in te lassen. Zodat de overgang naar de echte voorbereiding niet te bruusk is. Maar op dit moment is dat nog heel onduidelijk.”

Fusie

Enkele maanden geleden stelden Lille en VC Poederlee, dat uitkomt in derde provinciale, naar volgend seizoen een fusie voor. KVC Lille United wordt de nieuwe naam van de club. Kris De Backer krijgt de sportieve leiding van het eerste elftal, het B-elftal en de beloften. “Ik ga dat samen met Joni Wijns doen. Bedoeling is dat we voor het eerste elftal de kern van het huidige seizoen zoveel mogelijk trachten te behouden. Het B-elftal zal voornamelijk uit jongeren van Lille en Poederlee bestaan. We krijgen nu meer tijd om alles deftig uit te werken. Het eerste jaar blijven we in Lille spelen. In 2022 trekt de club definitief naar Poederlee, waar het huidige terrein een grondige renovatie zal ondergaan.”

Lees ook: meer voetbal uit derde nationale B