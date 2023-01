Krijnen Malle zet ‘operatie redding’ in met dertig minuten goed futsal tegen landskampioen RSCA

Futsal eerste nationaleOf de trainerswissel in Malle effect heeft gehad, zal aan het einde van het kampioenschap moeten blijken. Feit is wel dat de ploeg dertig minuten lang sterk weerwerk heeft kunnen leveren tegen landskampioen RSCA Futsal. Miskijk u niet op de zware 3-9-eindcijfers! In die eerste dertig minuten kon Malle aanspraak maken op meer.

Achteraf bekeken was de toon al na twee minuten gezet: Nathan Smets - steeds aanwezig - kreeg de eerste goede kans in de match. In de daaropvolgende minuten kabbelde het spel op en neer en kreeg de thuisploeg minstens evenveel kansen. Halverwege de eerste periode leek Jelovcic – een van de weinigen op niveau bij paars-wit – Malle murw te slaan met twee doelpunten in anderhalve minuut tijd. Doelman Cristiano – schoenmaker, blijf bij uw leest – ging wat later in de fout en zijn collega Vandecaetsbeek nam het geschenk attent aan. Rust: 1-2. Kort na de pauze leek Lennon de Brusselaars eindelijk op weg te zetten naar vlotte winst, maar Smets lukte onmiddellijk de aansluitingstreffer. Pas toen Dillien tegen zijn ex-club de 2-4 lukte, brak de ban bij de Kempenzonen. In de laatste tien minuten viel het kaartenhuisje van Malle alsnog in elkaar. Voor de buitenwereld zal het overkomen als een ‘3-9-pandoering’, maar Malle toonde wel dertig minuten lang karakter.

Hoopgevend debuut

Coach Imad Bouazzaoui zat tegen RSCA voor het eerst op de bank, nadat Kurt Gessner vorige week opstapte. “Ik mag fier zijn op wat de jongens dertig minuten lang hebben gepresteerd. De 2-4 heeft ons inderdaad de das omgedaan. Voordien speelden we echt mee, maar in de laatste tien minuten moesten we de kelk tot op de bodem ledigen. Na de match zat iedereen steendood, zoals het hoort in topsport. Het is niet tegen Anderlecht dat we het kampioenschap zullen winnen of verliezen. Dat zal in de komende negen wedstrijden moeten gebeuren. Wat ik van de ploeg zag tegen RSCA, bezorgt me alvast veel vertrouwen.”

Voorzitter

Ook voorzitter Marc Janssens zat na afloop van de confrontatie met RSCA niet in zak en as. “Ik zag in de eerste dertig minuten een zeer gemotiveerde ploeg aan het werk die goed futsal bracht en tegen de competitieleider ook kansen kon afdwingen. Ik had het gevoel dat er meer inzat dan een afgetekende 3-9-nederlaag. Naar mijn gevoel had Anderlecht op een cruciaal moment in de match met een mannetje minder op het veld kunnen staan (Janssens doelt op een charge van Grello, nadat die al eens geel had gekregen, red.). In ieder geval vond ik dit een prestatie waar verder kan opgebouwd worden.”