Krijnen Malle met nieuwe coach vrijdag tegen RSCA: Imad Bouazzaoui vervangt Kurt Gessner

Even een korte flashback. Na het verlies van de degradatietopper in Bilzen diende coach Kurt Gessner vorig weekend zijn ontslag. De clubleiding liet weten onmiddellijk werk te willen maken van de opvolging. Halverwege het seizoen een waardige vervanger vinden lijkt niet meteen de makkelijkste opdracht. Toch lijkt het bestuur geslaagd te zijn in deze opdracht. In een mededeling laat men weten dat Imad Bouazzaoui de taken overneemt. Bouazzaoui is geen onbekende in ons land. Zijn roots liggen in het Nederlandse Roermond, maar begin vorig seizoen was hij actief bij Borgloon. Met de komst van de landskampioen en de ongeslagen leider Anderlecht wacht er hem vrijdagavond alvast geen gemakkelijke debuut. Niemand zal hem er evenwel op afrekenen.

Geen onbekende

Manager Tim Vergauwen geeft meer duiding bij de ontwikkelingen: “Na het vertrek van Kurt Gessner moesten we zo snel mogelijk op zoek naar een vervanger. De afgelopen week zijn er een aantal kandidaten de revue gepasseerd, waar we verschillende gesprekken mee hebben gevoerd. Voor mij was het belangrijk dat we iemand zochten die dadelijk impact kan hebben op de spelersgroep. Na enkele intensieve gesprekken hebben we daarom gekozen voor Imad Bouazzaoui. Imad is vijfendertig jaar en afkomstig van Roermond. Hij is vader van een zevenjarige dochter en werkt in het dagelijks leven met jongeren met agressie en autisme. Begin vorig seizoen was hij aan de slag in Borgloon. Daar maakte hij indruk door met attractief zaalvoetbal enkele maanden mee bovenaan de rangschikking te staan tot de eerste financiële problemen daar opdoken. Na deze periode heeft hij bewust een rustpauze ingelast, maar hij is zich in tussentijd wel blijven bijscholen en de Belgische en Nederlandse competitie van dichtbij blijven volgen.”