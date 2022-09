Krijnen Malle maatje te klein voor RSCA: “Bouwen op het positieve van de eerste helft”

Rollercoaster

Na de rust moest Malle de wet van de sterkste ondergaan. Anderlecht ging in overdrive en telde de Mallenaren in zeven minuten helemaal uit (9-0). Ondanks het verschil in klasse kregen de bezoekers toch enkele kansen, maar Roncaglio toonde waarom hij doelman is bij de Braziliaanse nationale ploeg. Uiteindelijk werd het 11-1. In de slotfase mocht nieuwkomer Chefrino Eind de eer redden voor de bezoekers. “Dit Anderlecht is een profploeg. Het is niet hier dat we de punten moesten oogsten.”