KRC Harelbeke ziet Notebaert, Vancraeyveldt en Soenens voor reeksgenoten kiezen: “Gras is groener aan de overkant”

“Veel valt er over hun vertrek niet te vertellen”, reageert Bruno Derveaux. “Het gras is voor Viktor, Indy en Ferenc groener aan de overkant. En dat klopt nog ook want Gullegem speelt op een kunsgrasveld, KRC Harelbeke niet. Ons gras is doffer van kleur. Toegegeven, het vertrek van Notebaert ontgoochelt me. Per slot van rekening voetbalde Viktor hier sinds zijn zeventiende. Hij was een sterkhouder op ons middenveld. Maar niet alleen op, maar ook naast het veld. Ik maakte hem niet voor niks kapitein van de ploeg. Vier matchen later is hij weg. Gullegem zal hem wellicht een supervoorstel hebben gedaan? Met het vertrek van Indy Vancraeyveldt en Ferenc Soenens er nog bij is het voor ons middenveld opnieuw van nul herbeginnen. Maar we lossen het wel op.”