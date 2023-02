KRC Harelbeke stopt zegereeks van KSC Dikkelvenne (1-1): “Maar een driepunter zat er nooit in”

Veldrijden WK vrouwen Laura Verdon­schot (15e) blikt terug op haar WK: “Ik kwam er pas in de slotfase echt door”

Laura Verdonschot was in haar vierde WK bij de profs goed voor een vijftiende plaats. In een scenario zoals er de voorbije jaren al zo vaak waren: in een rol van achtervolgen, opnieuw op een heel sterk Nederlands blok. Het verschil met het verleden was echter groot. Verdonschot kan één en ander relativeren, ook al zou ze liever meedoen voor de prijzen. “Neen, dit was niet het scenario dat ik verwacht had. Gelukkig kon ik in de slotfase toch nog iets goedmaken.”

4 februari