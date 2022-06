KRC Harelbeke oefent tegen Zulte Waregem en KV Oostende: “Eer om tegen eersteklassers te spelen”

“Voor ons is het een eer om tegen dergelijke profteams te mogen spelen”, benadrukt trainer Bruno Derveaux. “We houden er vooraf rekening mee dat we op een stevige nederlaag kunnen worden getrakteerd. Het hangt er vanaf welke opdracht de spelers van beide eersteklassers meekrijgen. Ligt de nadruk op efficiëntie kunnen het hoge cijfers worden. Leggen de trainers Mbaye Leye en Yves Vanderhaeghe het accent op balbezit zullen we veel achter de bal moeten lopen. Om die twee vriendschappelijke wedstrijden voor te bereiden, trainden we vorige week driemaal, deze week dinsdag- en donderdagavond. Die trainingen doen we op kunstgras in Kuurne. In Harelbeke beschikken we over zeven velden, maar die zijn allemaal ingezaaid en nog niet klaar om te betreden.”

Zes nieuwe gezichten

In beide oefenpartijen kunnen de supporters van de paars-witten kennismaken met de zes nieuwe spelers die werden aangetrokken. Harelbeke nam drie jongeren over van Mandel United (Robbe Santens, Zito Bostoen en Robbe Kerckhof), twee van Kortrijk (Stijn Delbeke en Lukas Dewaele). In extremis werd Jaan Vanwildemeersch ingelijfd. Deze 29-jarige box-to-box komt over van reeksgenoot KSV Oudenaarde waar hij het voorbije seizoen door letsels werd afgeremd, maar op het einde van de competitie enkele partijen bij de beloften speelde.

Toye in augustus terug

“Voor ons moet Jaan Vanwildemeersch een goeie versterking zijn”, gaat Derveaux voort. “We geloven ook in Robbe Santens, een twintigjarige spits. Simon Verlinde is de enige die ons verliet. Vorig seizoen hoorde hij bijna altijd tot de selectie. In de helft van de matchen stond hij aan de aftrap. Simon koos voor Wervik. Voor ons wordt het nog een hele tijd wachten op Joenes Kasmi die in de wedstrijd bij Oudenaarde een kruisbandletsel opliep. Ook Robin Toye zal pas in augustus weer fit zijn. In de laatste match op Merelbeke liep Kassim Doumbia een neusbreuk op. Hij zal tegen Zulte Waregem en Oostende met een masker spelen. Doelman Yoran De Ketelaere ontbreekt. Hij liep in Oudenaarde een spierscheur van tien centimeter op en is nog aan het revalideren.”

Oefenprogramma

16/7 start voorbereiding

21/7 Harelbeke-SC Wielsbeke (16 uur)

23/7 Eernegem-Harelbeke (17 uur)

28/7 Winkel-Harelbeke (19.30 uur)

31/7 Mandel-Harelbeke (18 uur)

2/8 Harelbeke-Meulebeke (19.30 uur)

4/8 Harelbeke-RC Waregem (19.30 uur)

9/8 Kuurne-Harelbeke (19.30 uur)

16/8 Harelbeke-Lendelede (19.30 uur)

18/8 Anzegem-Harelbeke (19.30 uur)

23/8 Harelbeke-Club NXT (19.30 uur)

25/8 Harelbeke-Wervik (19.30 uur)

