KRC Harelbeke haalt Stijn Meert als T1 en laat Bruno Derveaux op termijn doorgroeien tot sportief manager

Midden vorige week werd Stijn Meert door Westhoek aangesteld als nieuwe hoofdtrainer, maar enkele uren later werd die beslissing door toedoen van een sponsor herroepen. De gewezen voetballer van onder meer Zulte Waregem en KV Kortrijk, dit seizoen bij Torhout aan de deur gezet, heeft al een nieuwe voetbaljob. Bij Zulte Waregem vervangt hij als trainer van de U18 Stefaan Deloose die bij FC Gullegem als opvolger van Jordi Lemiengre werd aangesteld. Een functie tot het einde van dit seizoen. Daarna gaat hij aan de slag in het Forestierstadion. In samenwerking met huidig hoofdtrainer Derveaux.

“Volgende maand word ik vijftig, ik sta al 27 jaar als trainer op het veld”, verduidelijkt Derveaux. “Van derde provinciale tot nu in tweede nationale. Om in orde te zijn met de regelgeving van de Belgische Voetbalbond hebben we een Uefa A-trainer nodig. We kwamen tot een akkoord met Stijn Meert. Ik blijf ook actief op het oefenveld. Want dat doe ik nog altijd veel te graag. Het is de bedoeling dat ik me inwerk in het beleid van de club. Om op termijn de rol van sportief manager in te vullen. Als officieel medewerker van de club.”