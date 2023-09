KRC Harelbeke bekert bij CS Onhaye: “Club die zes partijen op rij won wordt geen hapje”

Wielrennen beloften Victor Vercouil­lie beste Belg in Flanders Tomorrow Tour, Gust Lootens pakt rode rushestrui

Tijdens de Flanders Tomorrow Tour fietsten enkele West-Vlamingen zich in de kijker. Victor Vercouillie werd tweede in de individuele tijdrit en vierde in de eindstand. Ook Warre Vangheluwe en Gust Lootens liet zich in beloftendriedaagse zien.