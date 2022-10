KRC Genk Ladies wint tegen KV Mechelen en pakt derde driepunter op rij: “Systeemswitch en invalster Joy Kersten doen partij kantelen”

Veldrijden wereldbeker Bevestigen Quinten Hermans en Fleur Moors in Maasmeche­len?

Het Terhills Park in Maasmechelen in zondag voor het eerst het decor voor een veldrit. De organisatoren van Flanders Classics en de gemeente Maasmechelen pakken er meteen uit met een wereldbekercross. Net als in Beringen ligt het parcours op een voormalige mijnsite, maar toch zijn er ook een aantal verschillen. Van een fikse beklimming op een terril is er bijvoorbeeld geen sprake in Maasmechelen. Het is zondag onder meer uitkijken naar de prestaties van de Limburgers Quinten Hermans (Tormans CX) en Fleur Moors (Pauwels Sauzen-Bingoal).

28 oktober