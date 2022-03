KRC Genk Ladies-voorzitster Jacqueline Mahieux kijkt vol trots vooruit: “Vrijdagavond opnieuw Standard het vuur aan de schenen leggen”

Hoe mooi en hoe belangrijk was het binnenhalen van het eindrondeticket voor Genk Ladies, Jacqueline?

“Vorig seizoen was de ontgoocheling groot toen we nipt naast het PO1-ticket grepen”, blikt de Genk Ladies-voorzitster terug. “Dit mocht dit seizoen niet gebeuren. Onder leiding van trainer Guido Brepoels zetten we stappen vooruit. Inzake resultaten was dat in de eerste seizoenshelft niet echt zichtbaar. Blessures van verschillende speelsters speelden ons parten. De terugronde was een openbaring. Met 19 op 21 zetten we een fenomenale reeks neer. Op Anderlecht na, pakten we tegen alle topploegen punten. Play-Off 1 was een terechte bekroning voor deze spectaculaire evolutie.”

Hoe hoog legt KRC Genk Ladies de lat in Play-Off 1?

“Voor onze club is het seizoen geslaagd. De ontlading in Standard was enorm. Voor de speelsters en de talrijke meegereisde supporters was het genieten. En dat is ook wat we in de play-offs moeten doen. Tegen de topclubs kunnen onze jonge speelsters veel ervaring opdoen en nog sterker worden. Voor KRC Genk moet niks. Alles wat we mee graaien, is mooi meegenomen. In het begin van vorig seizoen verloren we met zware cijfers in Anderlecht. Op de openingswedstrijd van PO1 gingen tegen we tegen de Brusselse meisjes maar nipt onderuit. Je ziet, we leerden veel bij. Elke tegenstrever in deze eindronde durven we met open vizier tegemoet gaan.”

Volgend seizoen willen jullie nog beter doen?

“Natuurlijk. Met meer dan 150 speelsters blijft onze club groeien. Vanaf U10 hebben we teams in alle leeftijden. Daarenboven tellen we ploegen in eerste provinciale, eerste nationale en de Super League. In in de meeste teams van de Red Flames spelen Genk-Ladiesspeelsters mee. Dit is toch schitterend. Het succes van onze werking verplicht ons om iedereen een nog een betere opleiding aan te bieden. Het vrouwenvoetbal zit in een stroomversnelling. Wij willen meegaan in deze evolutie en een KRC Genk Ladies academie opstarten. De opleiding van KRC Genk Ladies moet een merk worden”, zegt Jacqueline Mahieux. “Binnen onze A-kern zijn de gesprekken om speelsters langer bij de de club te houden gestart. Het merendeel heeft reeds één of meerdere jaren bijgetekend. Volgend seizoen zal het team ook vier semiprofs tellen.”

Vrijdag komt Standard Femina op bezoek. Het wordt opnieuw een duel op het scherpst van de snee?

“Wedstrijden tegen Standard zorgen telkens voor veel strijd en veel volk. De Luikse meisjes spelen momenteel op hun sterkst. De 1-0 zege tegen Anderlecht spreekt boekdelen. Maar ook wij willen in deze Play-Off nog van ons laten horen. We gaan ons niet wegsteken en minstens even goed willen doen als onze wedstrijd van enkele weken geleden in Sclessin. Met de steun van onze talrijke supporters zit er misschien weer een stunt in. We hopen alvast op een speltakelpartij met genietbaar voetbal”, besluit de ambitieuze Genk Ladies-voorzitster.