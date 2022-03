KRC Genk Ladies viert AD Betty Van Proeyen met spetterende 3-0-zege tegen Standard: “Huldiging heeft me gepakt”

Genk Ladies neemt ruim de maat van Standard

De eerste helft verliep evenwichtig met veel strijd, maar leverde weinig doelgevaar op. Pech voor Genk toen Lisa Petry na een half uur uitviel met een zware enkelblessure. Toch klommen de Genkies nog voor de pauze op voorsprong. Sterre Gielen vond Gwen Duijsters, die met de hak de bal over de Luikse goalie lobde. Standard stak na de rust een tandje bij, maar dat leverde niet echt doelgevaar op. Het was integendeel Gweneth Vanaenrode die met een voorzet-schot de stand verdubbelde. Hoe hard ex-Genkspeelster Davinia Vanmechelen ook zwoegde, ze vond voorin geen aanspeelpunt en haar doelschoten misten precisie. Het was uiteindelijk Lotte Van Den Steen die op aangeven van Fien Pauwels met een overhoekse trap de eindcijfers vastlegde. Met deze driepunter klimt KRC Genk Ladies voorbij Club Brugge in de PO1-rangschikking.

Wens is uitgekomen

Gevierde Van Proeyen was ook na de wedstrijd nog steeds onder de indruk van de huldiging. “Dit had ik echt niet zien aankomen”, klonk ze ontroerd. “Al die mooie woorden hebben me gepakt. Ook van de aanwezigheid van de burgemeester, oud-bestuursleden en de vele jeugdspeelsters heb ik echt genoten. Waar ik in al die jaren het meest trots op ben? Na de fusies tussen DV Lanaken en DV Zonhoven had ik maar één droom en dat was binnen KRC Genk een heuse vrouwenvoetbalteam uitbouwen. En daar zijn we in geslaagd. Maar dat is niet enkel mijn verdienste. Van de voorzitter tot de vele vrijwilligers, iedereen droeg zijn steentje bij. Met veel goesting zullen we ook de volgende jaren ons blijven inzetten voor KRC Genk Ladies”, aldus de Limburgse pionier voor het vrouwenvoetbal.