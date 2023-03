KRC Genk Ladies treft met leider OHL (competitie) en Club Brugge (beker) twee toppers op één week: “De kopjes zitten weer fris”

VROUWENVOETBAL SUPER LEAGUEKRC Genk ladies staat voor twee belangrijke wedstrijden op één week tijd. Zaterdag om 18 uur komt ongeslagen leider OHL op bezoek en een zeven dagen later knokt het team van Guido Brepoels in Brugge voor een finaleplaats van de Beker van België. Na een moeilijke periode staan de Genkies klaar om opnieuw te verrassen. “De frisheid is terug en met een nieuwe veldbezetting gaan we OHL het vuur aan de schenen leggen”, klinkt Brepoels strijdvaardig.

Na een prima eerste competitiehelft en met een derde plaats net achter de twee toppers OHL en Anderlecht, liep het in de terugronde iets minder vlot. Vooral de thuisnederlaag tegen het voorlaatst geklasseerde Charleroi was een bittere pil om slikken. “Januari en februari zijn voor KRC Genk Ladies steeds moeilijke maanden”, legt trainer Brepoels uit. “Ons team telt heel wat hogeschool studenten die dan midden in hun examens zitten en minder aan trainen toe komen. Urenlang blokken tot in de late uurtjes en dan ook nog die examenstress erbij, ik kan begrijpen dat ze dan niet altijd met hun hoofd bij het voetbal zijn. We zijn geen profclub, hé. Het is niet eenvoudig op twee fronten top te zijn. Tegelijker tijd heb ik veel bewondering en waardering voor hun inzet.”

Andere veldbezetting

Ondertussen liggen die examens achter de rug en wenkt play-off 1. “Belangrijk is dat de frisheid in hun hoofden weer helemaal terug is”, vervolgt de Genktrainer. “We hebben de voorbije weken intens getraind en een nieuwe veldbezetting ingeoefend. Die aanpak vergt veel kracht en tegelijkertijd gaat dit gepaard met meer risico’s nemen. Op termijn is dit de enige manier om terug aan te knopen met goede resultaten. Ik bemerk de juiste ingesteldheid en zie vooruitgang.”

Leider OHL

Met OHL treffen jullie zaterdag in Zwartberg meteen de leider in de competitie. Het wordt een zware dobber? “OHL is niet alleen met voorsprong de sterkste ploeg van de Super League, maar telt ook de beste speelsters. En zij gaan zich naar volgend seizoen toe nog meer versterken. Zij willen ook in de Champions League een rol van betekenis spelen. Schrik kennen we niet. Iedere ploeg die naar Genk komt, weet ook dat ze op een stevige repliek zullen stuiten. Het wordt moeilijk, maar we gaan sowieso meer dan ons best doen. Onze goede partij van vorige week in Brugge geeft vertrouwen”, aldus Guido Brepoels.

Bekerfinale blijft een hoofddoel

Volgende week reizen jullie dan weer naar Brugge voor de halve finale van de beker van België tegen Club. Aan motivatie zal het niet ontbreken? “Wie wil er niet de bekerfinale spelen? Dat is de droomwens van elke speler of speelster. Nu topteams als Anderlecht en OHL reeds uitgeschakeld zijn, is er ook meer kans om die te winnen. Maar eerst moeten we voorbij Club Brugge. Alle halve finalisten zijn elkaar waard. Dus de kansen zijn voor elk team vijftig procent. Het bekerparcours leeft enorm. Niet enkel bij de speelsters, ook bij de supporters. Brugge heeft hun spionkop reeds opgetrommeld, wij doen hetzelfde. Er wordt alvast een extra bus ingelegd. De supporters kunnen ons over de streep trekken”, weet Guido Brepoels.