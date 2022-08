KRC Genk Ladies schuift verrassend met 0-2 onderuit: “Jong en gretig Gent gaf ons een lesje in efficiëntie”

De wedstrijd begon voor Genks reeds onder een slecht gesternte. Lisa Petry viel in de opwarming uit met een hamstringblessure en werd vervangen door Gwen Duijsters. Na een evenwichtig eerste kwartier was het Gent dat voor het eerste gevaar zorgde en het was meteen raak. Via een aanval centraal door het middenveld werd Retsin afgezonderd en en tikte beheerst binnen. Te slap verdedigt door Genk. De thuisploeg trachtte nadien het tij te keren, maar speelde te statisch en kon zich niet echt doorzetten. Trainer Brepoels probeerde met de inbreng van Kelsey Geraedts en Fleur Pauwels voor nog meer druk voorwaarts. En dat leek te lukken. Een loeier van Geraedts werd door de Gents goalie uit de kruising gemept. En Fleur Pauwels trof de lat. Maar na een hoekschop was het Van Daele die aan de overzijde voor de 0-2 zorgde.

Teleurstelling was groot

Trainer Brepoels had zijn team nog verwittigd om AA Gent zeker niet te onderschatten. De vedetten mogen dan wel andere oorden opgezocht hebben, hun vervangsters speelden fris voetbal met veel inzet. Hun overwinning is zeker niet gestolen. De teleurstelling bij Genk was bijzonder groot. “We zijn allemaal super ontgoocheld”, klonk Janne Geers na afloop. “We waren verwittigd en wisten dat we extra alert moesten zijn voor deze jonge Gentse groep. Die intentie was er, maar die snelle openingstreffer van Gent zaaide onrust in de ploeg. We wilden de achterstand te overhaast rechtzetten en in plaats van dit op een voetballende manier te doen, hanteerden we te veel de lange bal. Gent stond goed en we raakten er niet doorheen. Er waren wel wat kansjes, maar onvoldoende om terug te slaan. Neen, dit is een opdoffer die we niet verwacht hadden. Volgend weekend wacht ons een verplaatsing naar Charleroi. Weer niet gemakkelijk. We zullen deze week de koppen bij elkaar moeten steken. Een nieuwe nederlaag moeten we zeker vermijden”, aldus Janne Geers.