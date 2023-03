KRC Genk Ladies pakt verdiend gelijkspel tegen OHL: “Met deze puntendeling tanken we vertrouwen voor het bekerduel in Brugge”

VROUWENVOETBAL SUPER LEAGUEDe topper tussen KRC Genk Ladies en leider OHL lokte heel wat toeschouwers naar het stadion en zij kregen waar voor hun geld. Enkel de doelpunten ontbraken. Beide teams gingen voor de zege en maakten er een boeiende en genietbare propagandawedstrijd van. De Genkies toonden zich voor de pauze de betere ploeg, maar misten scherpte bij het besluiten. In de tweede helft domineerde OHL dan weer. In de slotfase leek OHL aan het langste eind te trekken, maar de kopbal van Gausdal werd alsnog van de lijn gekeerd. “We hebben terug onze draai gevonden en grepen een verdiend gelijkspel. We reizen zaterdag met een goed gevoel richting Brugge voor de halve finale van de beker”, klonk Gwyneth Vanaenrode achteraf tevreden.

Na een mindere periode heeft KRC Genk terug zijn draai gevonden. Vorige week sleepte Genk een 2-2 uit de brand in Brugge en dit weekend hielden ze leider OHL in bedwang. “We vonden de voorbije weken inderdaad onze flow terug”, zegt Gwyneth Vanaenrode. “In Brugge speelden we een goede partij en leken op weg naar winst tot Brugge in de absolute slotfase nog langszij raakte. Tegen OHL zetten we deze wederopstanding kracht bij. In de rangschikking gaapt er tussen de leider en Genk een ruime kloof. Zaterdagavond was daar niet veel van te merken. Het was een evenwichtige en genietbare partij met mooi voetbal. Er was veel ambiance op en rond het veld. De vele toeschouwers trokken achteraf tevreden naar huis. Enkel jammer dat de doelpunten ontbraken. De puntendeling is een correcte weergave van het spel.”

Twee goalies, twee betrouwbare sluitstukken

Voor de rust was Genk de betere ploeg, na de pauze domineerde OHL. Echte doelrijpe kansen beven evenwel uit. “De twee doelvrouwen toonden hun klasse en hielden de nullen op de bordjes” vervolgt Vanaenrode. “Wij hadden in er eerste vijfenveertig minuten het overwicht. We hadden kansjes via Martin, Petry en Duijsters, maar goalie Evrard liet zich niet verrassen en toonde zich een betrouwbaar sluitstuk. Aan de overzijde liet ook Aukje van Seijst zich ook niet op een foutje betrappen. Vijf minuten voor tijd hadden we wel geluk toen een kopbal van Nina Gaudal van de lijn werd weggeveegd.”

Bekerfinale en PO1

De draw tegen OHL geeft KRC Genk Ladies ongetwijfeld vertrouwen voor de bekerwedstrijd van volgende zaterdag in en tegen Club Brugge. “Zeg dat wel. We hebben van de bekerfinale een hoofddoel gemaakt. Zeker nu OHL en Anderlecht voor deze competitie uitgeschakeld zijn. Maar eerst moeten we voorbij Brugge. Geen gemakkelijk opdracht, maar we bewezen de voorbije weken dat we geen schrik moeten hebben. Voor niemand. De kansen voor dit duel zijn voor elk team gelijk. Het goed gevoel overheerst en met de steun van onze talrijke supporters die de trip meemaken, kan dit lukken. Ook in play-off 1 blijven we naar boven kijken. Momenteel staan we vijfde, maar we blijven mikken op de derde plaats. Met een minieme achterstand op Brugge en Standard moet dit mogelijk zijn”, besluit Gwyneth Vanaenrode.

KRC Genk Ladies: Van Seijst, Camps, Vanaenrode, Martin, Gielen, Laursen, Wielockx (81' Voets), Vandersanden, Petry (72' De Meester), Duijsters (90' De Bondt), Vanzeir.

Oud-Heverlee Leuven: Evrard, Gausdal, Mertens, Janssens, Detruyer, Eurlings, Ampoorter (59' Van Schoonhoven), Cattoor, Van Belle, Van Dijk, Veefkind.