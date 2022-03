KRC Genk Ladies pakt nu ook punt bij OHL: “Met veel inzet en een stevig blok sleepten we een verdiende draw uit de brand”

KRC Genk Ladies blijft bevestigen. De Genkies hielden titelkandidaat OHL in eigen huis in bedwang en mogen een nieuw stuntveer op hun hoed plaatsen. OHL toonde zich wel de betere ploeg, maar kon het stevig Genkse verdedigingsblok nauwelijks ontwrichten. Gebeurde dit toch, dan stond goalie Aukje van Seijst klaar om de meubelen te redden.

Trainer Guido Brepoels zag voor KRC Genk Ladies een scheidsrechterrol in het titeldebat weggelegd. En dat lijkt te gebeuren. Ondanks de afwezigheid van de gekwetsten Lisa Petry en Kelsey Geraedts sleepten de Limburgse meisjes in Leuven een hard bevochten punt uit de brand. Vorige week troefden ze ook al Standard met zware cijfers af. Benieuwd of Genk Ladies bij de volgende thuiswedstrijd ook leider Anderlecht punten afsnoept?

Dominerend OHL stuit op hecht Genks blok

KRC Genk beet tegen OHL flink van zich af. Met veel inzet en strijd vingen ze een een nochtans goed voetballend Leuven goed op. OHL domineerde en toonde zich vooral via Detruyer en Johnsson gevaarlijk. Goalie Van Seijst gaf echter geen krimp. Aan de overzijde mikte de door Vanaenrode diep gestuurde Van Den Steen op doelvrouw Claes. Ook na de rust blijf een sterk OHL domineren. Genk moest achteruit, maar kon opnieuw rekenen op hun stevig verdedigend blok. De beste kans was evenwel voor Genk. Zo zag Sien Vandersanden haar lob op de lat spatten. Diep in blessuretijd trapte Amber Tysiak voor OHL een wenkende doelkans over.

Lob van Sien Vandersanden spat op lat

Sien Vandersanden zag haar team een verdiend punt mee huiswaarts nemen. “OHL was duidelijk de betere ploeg, maar wij zetten daar veel inzet en een stevig blok tegenover”, blikte Sien Vandersanden terug. “Dat ik nipt de winnende treffer miste? Daar moet je een beetje geluk mee hebben. Ik zag de OHL-doelvrouw iets te ver voor haar doel staan en bedacht me niet. Jammer plofte de bal op de lat en miste Jorien de controle om de bal in de rebound binnen te tikken. Ondertussen bewezen we wederom dat Genk Ladies in een goede flow zit en alle toppers kan pijn doen. De voorbije weken waren hectisch. Gelukkig hebben we volgend weekend vrij en kunnen we even gas terug nemen. Daarna komt leider Anderlecht op bezoek en wie weet zit er weer een kleine stunt in”, knipoogt de Genkse kapitein.

Youngster Anissa Giuga grijpt haar kansen

Door de kwetsuren in het Genkse team krijgen ook jongere speelsters hun kansen. Zo mochtenJorien Voets, Emily Steyvers en Anissa Giuga opdraven tegen OHL. “Tegen een prima voetballend OHL een 0-0 gelijkspel uit de brand slepen, is iets om fier over te zijn”, genoot youngster Anissa Giuga. “Voor mij gaat het extra snel. Enkele weken geleden speelde ik nog met de U17 Red Flames interlands tegen Zweden en Canada. Ik ben leergierig en probeer overal ervaring op te doen. KRC Genk Ladies is op weg om een vaste waarde in de top vijf te worden. We komen van ver, maar zetten belangrijke stappen voorwaarts. En daar mogen we terecht trots op zijn”, besluit Anissa Giuga.