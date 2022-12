KRC Genk Ladies neemt na de rust de maat van Zulte: “Derde plaats en 24 punten, wie had dit voor het seizoen durven voorspellen”

Het duel tussen Genk Ladies en Zulte Waregen vond plaats in Cegeka Arena en werd rechtstreeks uitgezonden op Eleven Sports. Het was Genk dat niet meteen zijn draai vond op het grote veld. Er was weinig diepgang en echte doelkansen bleven uit. De beste kans was voor de hardnekkig opzittende bezoekers. Rond het kwartier draaide Prez de bal maar nipt voorbij de tweede staak. Na de rust veranderde Guido Brepoels van systeem en trok Genk Ladies de partij naar zich toe.

Andere veldbezetting zorgt voor ommekeer

“We hebben steeds moeite wanneer we op een groot veld spelen. Ook vandaag. Er zat geen diepgang in ons spel en dan blijven kansen uit”, stelde Guido Brepoels vast. “Vandaar dat we tijdens de pauze met enkele tactische wisselingen het roer omgooiden. We dropten Gwen Duijsters helemaal voorin en onze spitsen schoven we een rijtje achteruit. Zo verkleinden we de ruimte en kregen we meer snelheid in ons team. Deze tactische wissel leverde ons geen windeieren op. Onze tegenstander werd achteruit gedrukt en Lisa Petry kon na een vrijschop van Vanzeir ons op voorsprong zetten. Joy Kersten nam in de slotfase vanop de stip alle twijfel weg. Met deze verdiende zege dikken we ons puntenaantal aan tot 24 punten en prijken we op de derde plaats achter OHL en Anderlecht. Niemand had dit voor het seizoen durven voorspellen”, genoot trainer Brepoels.

Lisa Petry effent zegepad

Lisa Petry effende met een rake kopbal het Genkse zegepad en ontving terecht vele schouderklopjes. Het was een welverdiende beloning voor een knappe prestatie. “Eigenlijk wou ik de vrijschop van Luna verlengen na een medespeelster, maar de bal viel over doelvrouw Seynhaeve in het dak van het doel”, bekende Petry eerlijk. “Als je tegen een concurrent voor PO1 kunt winnen, doe je goede zaken. We tellen nu vier punten voorsprong op nummer vier en hebben nog een wedstrijd te goed. Het loopt dit seizoen bijzonder vlotjes.” Ook voor de beker van België plaatsten jullie zich vorige week voor de halve finales. Wie weet zit er een zelfs een finaleplaats in? “Daar ben ik op het ogenblik nog niet mee bezig”, vervolgt Lisa Petry. “Akkoord. Zowel tegen Brugge, Standard en Zulte Waregem konden we thuis winnen. Dus we zijn zeker niet kansloos. Maar als je één van deze team buitenhuis moet bekampen, wordt het een stuk moeilijker. Als ik één ploeg zou willen ontlopen, is dat zeker Standard. In Luik gaan niet veel ploegen winnen. Volgend weekend kunnen we ons alvast meten met de Rouchettes. We zullen onze huid wel duur verkopen”, weet Lisa Petry.

KRC Genk Ladies: Van Seijst, Sneyers, Camps, Vanhoudt (46' Duijsters), Martin, Gielen, Vanaenrode, Vandersanden (84' Pauwels), Petry (90' Voets), Kersten (84' Pauwels), Vanzeir.

Zulte Waregem: Seynhaeve, Windels, De Priester, Lefere (82' De Wilde), Merchiers, Bert (67' Adewusi), Prez (67' Scherrens), De Baets (67' Blumenthal), De Groote (82' Steyvers), Vervacke, Van Den Abbeele.

Doelpunten: 58' Petry (1-0), 82' Kersten (2-0, strafschop).