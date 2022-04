KRC Genk Ladies en Sien Vandersanden zien winnende treffer in slotfase afgekeurd: “We dwongen het meeste kansen af en verdienden een driepunter”

KRC Genk Ladies verdedigde in Brugge hun vierde plaats in de rangschikking en deden dit met bravoure. Na een evenwichtige eerste helft klommen de Genkies vlak na de rust via Joy Kersten op voorsprong. Minnaert profiteerde nadien via een foutje in de bezoekende verdediging om langszij te raken. In de absolute slotfase werd de winnende treffer van Anissa Giuga afgevlagd wegens buitenspel. “Op basis van het aantal kansen hadden we een driepunter verdiend. Het behoud van de vierde plaats is dan ook maar een schrale troost”, vond Genks kapitein Sien Vandersanden.

In een doelkansarme eerste helft hielden beide teams elkaar in evenwicht. Beste mogelijkheid was voor Gwen Duijsters, die na een hoekschop tot tweemaal toe op de Brugse goalie stootte. Genk was na de rust de betere ploeg en zag Joy Kersten al snel een botsende bal in de vlucht binnen trappen. Pech voor Genk toen Gwen Duijsters tegen de paal kopte en in de rebound afgeblokt werd. Brugge herpakte zich en na een foutje in de Genkse verdediging herstelde Minnaert het evenwicht. Toch waren de beste mogelijkheden voor KRC Genk Ladies. Zo zag Duijsters haar bal van de lijn gekeerd en werd een doelpunt in de slotfase van de ingevallen Anissa Giuga wegens buitenspel afgekeurd. Deze beslissing werd door de Genkse bank fel aangevochten en leidde tot rode kaarten voor de trainers Donald Kühn en David Pereira.

Bal wou her niet in

Na de zware nederlaag tegen Anderlecht zagen we opnieuw een gedreven en strijdend Genk. Een draw in Brugge is geen slechte uitslag. In tegendeel. Toch overheerste na afloop teleurstelling. Ook Genks kapitein Sien Vandersanden baalde. “Op basis van het aantal kansen hadden we de overwinning verdiend. Zeker naar de rust waren we de betere ploeg en dwongen een vijftal loepzuivere doelkansen af. Jammer dat we niet meer mogelijkheden konden benutten”, blikte Vandersanden terug. “Steeds stond de paal of een speelster in de weg. Ofwel werd de bal in laatste instantie van de lijn geveegd. Doodjammer. Daarbij incasseerden we nog een ongelukkige tegengoal. Maar dat kan gebeuren.”

Zegetreffer afgevlagd

In de ultieme slotfase werd nog een treffer van Anissa Giuga afgekeurd. Er was heftig Genks protest. “Het doelpunt werd afgekeurd op aangeven van de grensrechter. Ik heb grote twijfel of Anissa wel buitenspel stond. De reactie van trainers en speelsters is dan ook begrijpelijk. Het was de laatste minuut en in plaats van één punt zou je dan de volle buit mee naar huis genomen hebben. Toch wel een groot verschil. Vandaar dat de teleurstelling na afloop overheerste, ondanks dat we op die vierde plaats behielden. Er resten ons nog twee wedstrijden. Woensdag spelen we in Standard en zaterdag sluiten we het seizoen af met een thuiswedstrijd tegen OHL. De vierde plaats zou een mooie beloning zijn voor een schitterend seizoen”, besluit Sien Vandersanden.

Genk Ladies: Van Seijst, Sneyers, Geers, Pauwels (64' Martin),Gielen, Van Den Steen, Vandersanden, Voets (83' Vanhoudt), Vanaenrode, Kersten (61' Giuga), Duijsters.

Doelpunten: 49' Kersten (0-1), 69' Minnaert (1-1).

Geel: Duijsters, Vanhoudt.

Rood: 90' Donald Kühn en David Pereira.