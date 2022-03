KRC Genk Ladies en Lotte Van Den Steen grijpen eerste PO1-punt tegen Club Brugge: “Gelijkspel is uiteindelijk een billijk resultaat”

OudsbergenKRC Genk Ladies en Club Brugge raakten op de tweede speeldag van Play-Off 1 niet verder dan een scoorloos gelijkspel. Beide teams gingen in een pittig duel nochtans voluit voor de zege. De partij deinde zowel voor als na de rust evenwichtig op en neer, met kansen langs weerszijden. Enkel de doelpunten ontbraken. Uiteindelijk konden beide teams zich vinden in een billijke puntendeling. “We hadden op een driepunter gehoopt, maar met de draw kan ik me best verzoenen”, klonk Lotte Van Den Steen na afloop.

Bij KRC Genk Ladies was kapitein Sien Vandersanden er na een enkelblessure opnieuw bij. Ook Lotte Van Den Steen en trainer Guido Brepoels (corona-quarantaine) tekenden present. De nog steeds in het ziekenhuis verblijvende Kelsey Geraedts kreeg een luid en bemoedigend applaus vanwege de talrijke supporters.

Veel strijd en inzet, schaarse doelkansen

In de eerste helft waren de teams elkaar waard. Er waren mogelijkheden langs weerszijden, maar beide teams misten scherpte bij de afwerking of vonden een alerte goalie op hun weg. Genks doelvrouw Aukje van Seijst had een dubbele redding in huis om onder meer Minnaert van de openingstreffer te houden. Aan de overzijde waren er kansjes voor Vanaenrode, Duijsters en Lisa Petry. Ook na de rust was er weinig verandering in het spelbeeld. Veel inzet en strijd, maar de doelpunten ontbraken. Zo werd een poging van Lisa Petry in laatste instantie afgeblokt. Guns en Sterre Gielen zagen dan weer hun kopbal tegen de doelpaal spatten.

Genk hoopte stiekem op een driepunter

Lotte Van Den Steen, die na een weekje quarantaine weder optrad, kon zich met de puntendeling verzoenen. “En toch zat er voor ons iets meer in”, verbetert Lotte zichzelf. “We hadden de betere kansen en verdienden de zege dan ook iets meer dan tegenstander Brugge. Al moet ik zeggen dat Aukje van Seijst ons in de eerste helft voor een achterstand behoedde. Sterre Gielen had de beste kans en zag haar kopbal via de handen van de Brugse goalie tegen de paal ploffen. We waren er niet snel genoeg bij om de bal over de lijn te tikken.”

Vorige week werd Brugge op eigen veld met zware 0-6 cijfers door OHL afgestraft. Hadden jullie niet stiekem gehoopt om een eerste zege in PO1 te grijpen? “Uiteraard hadden we liever de drie punten thuis gehouden. In de competitie hadden we Brugge ook met 2-0 verslaan. Maar elke wedstrijd is niet hetzelfde. Brugge was ook wel uit op rehabilitatie na het zware verlies tegen OHL. Zij hadden iets goed te maken. Maar soit. In deze optie is dit gelijkspel wel een billijk resultaat. Op basis van inzet en strijd hoefde niemand te verliezen. Volgende week wacht een nieuwe thuiswedstrijd tegen Standard. Misschien lukt het ons dan om die eerste zege in PO1 te pakken”, weet Lotte Van Den Steen.

KRC Genk Ladies: Van Seijst, Sneyers, Martin, Geers, Pauwels, Vandersanden, Van Den Steen (73' Vanhoudt), Gielen, Vanaenrode, Petry, Duijsters (80' Giuga).

Brugge: Geeraert, Matavkova, Guns (78' Broeckaert), Minnaert, Furo (78' Kerkhove), Gerrits, Broothaers, Iliano, Baudewijns, Lievens, Buabadi.

Geel: Pauwels, Iliano, Buabadi.