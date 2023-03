KRC Genk Ladies blijft verbazen en wint nu ook tegen leider en titelkandidaat OHL: “Met deze overwinning bewijzen we dat we iedereen aankunnen”

VROUWENVOETBAL EERSTE NATIONALEKRC Genk blijft aan het feest. Nadat KRC Genk Ladies zich vorig week plaatste voor de finale van de Beker van België, namen de Genkies zaterdag de maat van leider OHL in de eerste speelweek van play-off1. Uitblinkster Lisa Petry zette voor de rust tweemaal de netten bol. In een pittige tweede helft stak de leider een extra tandje bij en drukte Genk achteruit. Een prima keepende Aukje van Seijst hield haar team met meerdere knappe reddingen overeind. Verder dan de aansluitingstreffer van Cranshoff raakte OHL niet. “De trainer schoof me van de rechterflank naar de spits. Het bleek een juiste keuze. Met deze zege bewijzen we dat we de top aankunnen en mikken dan ook voluit op een derde plaats”, genoot Lisa Petry na afloop.

Genk toonde zich in de eerste helft duidelijk de betere ploeg. Vooral in de omschakeling was een gretiger thuisploeg uiterst bedrijvig en bijzonder efficiënt. Lisa Petry scoorde tweemaal. Eerst na een diepe voorzet van Sterre Gielen, en op slag van de rust na een knappe combinatie met het duo Gielen-De Bondt.

Derde plaats is mogelijk

“Beide doelpunten kwamen er inderdaad na knap voorbereidend werk van mij ploegmaats”, prees Lisa Petry de inzet van haar medemaats. “Ik had maar de bal maar tegen het net te prikken. Tel daarbij nog een draaibal die maar net voorbij de tweede paal zoefde en ik had warempel een hattrick binnen vijfenveertig minuten kunnen scoren. Mijn positiewissel van de rechterflank naar de spits bleek een goede keuze. Ik speel ook het liefst helemaal voorin. Heerlijk de diepte induiken om dan koel af te werken. Op één week tijd winnen we tegen Brugge en OHL, een teken dat we ons met de top waardig kunnen meten. We moeten dan ook voluit voor de derde plaats durven gaan”, aldus Petry.

Kunnen elke ploeg aan

Na de rust kreeg Genk het moeilijker. Met de inbreng van Van Dijken Van Schoonhoven in de plaats van Eurlings en Janssens,verhoogden de bezoekers de druk. Pogingen van Van Kerkhoven (2x) en Van Dijk en Cranshoff werden door Aukje van Seijst met veel bravoure uit doel geranseld. Het was de Genkse doelvrouw die haar team toen in de wedstrijd hield. “Het voelt lekker aan als je punten kunt pakken voor je team”, genoot Aukje. “Voor de rust haalden we een hoog rendement, maar we verbruikten ook heel wat energie. Mede daardoor raakte OHL het laatste halfuur ook beter in de wedstrijd. Het was steeds opletten met die hoge voorzetten en uitbraken. Maar als je enkele ballen goed pakt, groeit het zelfvertrouwen en voel je je beresterk. Na de aansluitingstreffer van Cranshoff bleef het boeiend tot de slotminuut. De driepunter was zeker verdiend. Meteen bewezen we dat we elke ploeg aankunnen. Ook dat is een opsteker naar de andere wedstrijden van PO1 en de finale tegen Standard toe”, besluit van Seijst.

Een teamprestatie

Ook voor trainer Guido Brepoels waren de laatste minuten zenuwslopen. “Vlak na de rust kregen we enkele goede mogelijkheden om OHL helemaal uit te tellen. Jammer dat we deze niet benutten. Nu was het bibberen tot het einde. Iedereen heeft er voor gevochten. Ik noem deze overwinning dan ook een teamprestatie. Zo kunnen we dinsdag met een goed gevoel naar Brugge toe”, weet de Genkse oefenmeester.

KRC Genk Ladies: Van Seijst, Camps, Vanaenrode (75' Vanhoudt), Martin, Pauwels, De Bondt, Vandersanden, Wielockx (86' Kersten), Gielen, Vanzeir, Petry (68' Duijsters).

OHL: Evrard, Kees, Van Kerkhoven, Gausdal (87' Veefkind), Mertens, Janssens (46' Van Dijk), Detruyer, Eurlings (46' Van Schoonhoven), Ampoorter (68' Cranshoff), Cattoor, Van Belle.

Doelpunten: 16' en 42' Petry (1-0 en 2-0), 82' Cranshoff (2-1).

Geel: Vanaenrode, Janssens, Vanzeir.