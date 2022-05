KRB Jabbeke triomfeert in bekerfinale en pakt de dubbel na ongeslagen seizoen

“Ik vroeg mijn spelers om niet te vroeg naar Koolkerke af te zakken om de rust wat te bewaren, maar heel wat jongens waren toch erg vroeg op de afspraak”, lacht de Jabbeekse coach Vincent Mahieu ons toe. “De spanning viel al bij al toch wel mee, mede omdat we er een goed seizoen op hebben zitten en we zo met veel vertrouwen richting deze bekerfinale toe werkten. Ik kon kiezen uit een ruime selectie en moest enkele moeilijke knopen doorhakken. Zelfs sterkhouder Tim Versyck was van de partij, die tussen twee restaurantshiften door naar deze bekerfinale kon afzakken.”

“Ik koos ervoor om mijn ervaren jongens op te stellen. Wij kenden een mindere start en keken tegen een kleine achterstand aan, maar wisten nog voor rust de schade in te halen en uiteindelijk met een vierpuntenbonus de kleedkamer in te duiken. Onze voorsprong liep even uit tot zes punten, maar Male weigerde zich gewonnen te geven en kwam vijf minuten voor tijd zelfs op gelijke hoogte. Zo kregen we een razend spannende slotfase, waarin wij uiteindelijk het verschil konden maken. Een schitterende match van beide ploegen en een kijkspektakel voor de neutrale toeschouwer.”

Eindelijk succes

Jabbeke greep de voorbije jaren telkens nipt naast een prijs en werd verschillende keren tweede in zowel de competitie als in het bekertoernooi. “We spelen met met oudere spelers die al verschillende jaren net naast een trofee grepen”, vervolgt de oefenmeester. “Fantastisch dat we na die malchance nu de dubbel pakken. Het is een beloning voor het vele harde werk. We speelden twee keer gelijk en wonnen verder al onze matchen: een enorme prestatie. Tomas Vandamme werd na de bekerfinale ook nog eens uitgeroepen tot zowel Speler als Belofte van het Jaar. Zo lopen we met alle grote prijzen weg. Had ik dit verwacht? Eigenlijk niet, want we hadden voor het eerst onszelf geen druk opgelegd. Ik rekende op een overgangsjaar, waarin we heel wat jeugdspelers gingen inpassen, maar het werd al snel duidelijk dat de jongeren zich goed integreerden en de oudere spelers opnieuw op scherp zetten.”

Op zoek naar een nieuwe coach

Kan Jabbeke ook volgend seizoen meestrijden voor de prijzen? “Enkele ouderdomsdekens gaven aan de start van deze jaargang aan dat dit hun laatste avontuur zou worden, maar na dit succesverhaal verwacht ik dat de meerderheid er toch nog een vervolg aan breit. Al zal het met een nieuwe trainer zijn, want ik zet een stapje terug. Mijn zoon speelt voetbal en ik heb besloten om me meer op zijn sport te focussen. Zelf scheurde ik in de zomer van 2021 mijn achillespees af. Zo heb ik een heel jaar gerevalideerd en mij op deze coachingsopdracht gefocust. Ik ben van plan om opnieuw te krachtballen, al verwacht ik niet dat dit op het hoogste niveau zal zijn”, deelt Vincent Mahieu nog mee tot besluit.