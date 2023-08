Krachtmeting op het Kiel: Ayouba Kosiah en Beerschot staan tegenover Zulte Waregem

voetbal challenger pro league “Eén woord? Frustratie”: Wim De Decker en SK Beveren verliezen openings­wed­strijd bij Jong Genk

Eerste wedstrijd, meteen de eerste sof. Meer dan een helft met een man meer, toch kon SK Beveren de voorsprong van Jong Genk niet wegwerken: 1-0 de boot in. Het was gewoon te weinig - zeker in de eerste helft. “Een gebrek aan een killer kost ons drie punten”, aldus Wim De Decker.