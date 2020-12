Koude douche voor strijdbaar Lommel SK

Wat te verwachten bij een bezoekje van de gasten uit Brussel? Dat de Unionisten hun torenhoge ambities aan het wettigen zijn met negen overwinningen op dertien wedstrijden, ze als enige ploeg in de verzwakte eerste B het niveau van de voorbije jaren aanhouden en dat de geel-blauwen aan de Gestelsedijk het maximum konden puren uit de uitschuiver van dichtste concurrent Seraing (0-1 verlies). Dus: veel… En de groen-witte thuisploeg zegt U? Na het verlies van afgelopen weekend was de boodschap duidelijk. Het eerste bedrijf begon met een kwartiertje Brusselse dominantie. Zonder veel erg, tot we in minuut twintig de bal al in het Lommelse netje zagen hangen. Doelman Svedkauskas schudde echter een fenomenale save uit de Litouwse mouwen bij een vrijetrap van Teuma, de man die scheids Denil even later mocht bedanken toen die niet eens geel over had voor een schandalige aanslag op de scheenbenen van Moreno. Union zou het verder bij halve kansjes houden maar als we u vertellen dat de lokale voorhoede drie kwartier lang onzichtbaar bleef mocht met name de thuisploeg niet mopperen bij de brilscore halfweg.