Kortrijkzaan en jeugdinternational Othmane Boussaid (20) breekt helemaal door bij FC Utrecht: “Ik wil de absolute top bereiken”

Othmane Boussaid is hot in Nederland. Tegen PEC Zwolle kon de 20-jarige Kortrijkzaan niet bepalend zijn afgelopen weekend (3-3 red.), maar in de wedstrijden die eraan vooraf gingen had hij met de heerlijke winning goal tegen Sparta Rotterdam en beslissende assist tegen AZ wel een groot aandeel in de 6 op 6 van FC Utrecht. En Boussaid wil meer. “Ik ambieer de Europese top”, klinkt het.

Boussaid begon zijn carrière bij KV Kortrijk en Club Brugge waar hij al na een seizoen werd gescout en weggeplukt door de JMG Academie. Zijn opleiding daar leverde Boussaid op zijn zestiende een contract op bij Lierse waar hij een jaar later debuteerde in de hoofdmacht. Speelminuten die vervolgens de aandacht trokken van FC Utrecht dat hem naar Nederland haalde. Een goede keuze, zo bleek.

“Aanvankelijk zou ik trainen met de A-kern en spelen bij Jong Utrecht, maar omdat mijn voorbereiding zo goed was, bleef ik bij het eerste”, vertelt Boussaid. “Onder Dick Advocaat kreeg ik af en toe mijn kans in de Eredivisie, maar speelde ik ook nog bij de beloften. Vorig seizoen was ik er dan ook echt op gebrand om de basiself te halen, maar ik raakte geblesseerd en was acht weken out. Met John Van Den Brom was er toen een nieuwe trainer en omdat het er niet naar uit zag dat ik veel zou spelen, vroeg ik in extremis nog om een uitleenbeurt. Zo ging het naar NAC Breda en daar had ik echt een leuke tijd. Ik speelde veel en we schreven ook geschiedenis door als tweedeklasser de halve finale van de beker te bereiken.”

Frustraties

“Zo keerde ik aan de start van dit seizoen terug bij Utrecht en presteerde ik alweer goed in aanloop naar de competitiestart. Ik had het gevoel dat ik veel zou spelen en het begin was veelbelovend. Maar nadat ik even weg was met de Belgische beloften veranderde alles plotseling. Ik verdween uit de ploeg zonder veel uitleg en dat zorgde voor frustraties. Ik liet alles een beetje hangen, trainde niet naar behoren en op het moment dat ik mijn kans dan toch kreeg, was ik niet de beste invaller. Ik worstelde met mezelf, maar maakte uiteindelijk toch de klik om terug te knokken.”

“Wat de ontgoocheling nog groter maakte, was dat ik een nieuwe selectie bij de Belgische beloften misliep. Mocht ik in de basis zijn blijven staan, was ik er zeker bij geweest in de slotwedstrijd van de EK campagne. Dat bleek ook in oktober toen ik alles speelde en werd opgeroepen voor het duel met Moldavië. Dat we het EK niet haalden was ook voor mij een ontgoocheling. Maar goed, volgend jaar is mijn laatste waarin ik kan worden opgeroepen voor de beloften. Dan wil ik er volwaardig deel van uitmaken om later verder te groeien. België of Marokko? Van de Marokkaanse beloften hoorde ik nog niets, maar ik sluit niets uit. Ik maak de definitieve keuze pas als de vraag zich stelt.”

Nieuwe kans

“Tegen Sparta Rotterdam twee weken geleden kreeg ik in elk geval opnieuw mijn kans van de coach (dat was intussen René Hake na het vertrek van Van Den Brom naar Genk red.) en ik bedankte voor het vertrouwen met de winning goal. Het was inderdaad een mooie. (lacht) Ik heb een goede trap in de voeten, maar moet nog meer m’n kans durven gaan. Soms ben ik nog te onzelfzuchtig. Maar ook dat levert resultaat op, want in de midweekmatch tegen AZ leverde ik de assist voor de winnende treffer. Dat sterkt mijn vertrouwen natuurlijk en dat voel ik ook van mijn ploegmaats en de trainer. Ik heb de moeilijke periode achter me gelaten.”

“Dat die deel uitmaakt van mijn leerproces als jonge voetballer? Die opmerking krijg ik wel vaker van familie, vrienden en ook in de kleedkamer, maar ik ben heel ambitieus. Ik wil naar de top van het Europese voetbal, dat is mijn enige doelstelling. Voor mij gaat het dan niet over geen stappen overslaan of de tijd nemen. Ik wil gewoon zoveel mogelijk spelen en mijn kansen grijpen om beter te worden.”

Ajax

“En momenteel gaat het goed met Utrecht ook. Net zoals elk jaar mikt de club op Europees voetbal en wat dat betreft liggen we nog steeds op schema. Hopelijk kunnen we komend weekend ook een mooi resultaat neerzetten tegen Ajax, want dat is altijd een beladen duel. We stonden ook al eens tegenover elkaar in de beker dit seizoen en toen werd het 5-4. Jammer genoeg in ons nadeel, maar dat willen we zondag rechtzetten.”