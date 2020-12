Kortrijkzaan Dylan Seys (ex-Club Brugge) wil stempel van probleemjongen afschudden bij Excelsior Rotterdam: “Tijd om te herinvesteren in carrière”

Dylan Seys brak als jeugdproduct van Club Brugge vooral door in Nederland bij FC Twente en RKC Waalwijk waarmee hij in 2019 promoveerde naar de Eredivisie. Maar daarna werd het parcours van de 24-jarige Kortrijkzaan eerder hobbelig. Van voetbal was nog weinig sprake en controverse overheerste. Sinds oktober is Seys echter aan de slag bij Excelsior Rotterdam waar hij weer aan zijn carrière hoopt te bouwen.

Al zal dat na een degelijke start niet meer voor in 2020 zijn, want een hamstringblessure houdt de winger voor de rest van dit kalenderjaar aan de kant. “Voor de wedstrijd tegen Volendam liep ik een spierscheur op in de hamstring”, legt Seys uit. “Op die manier zit 2020 er sportief op voor mij en daar ben ik niet rouwig om. Mijn overstap naar Excelsior was natuurlijk hét hoogtepunt, maar voor het overige kende ik weinig succes. Uiteindelijk moet je stellen dat ik al anderhalf jaar niet meer volwaardig voetbalde. Sinds ik aan de slag ben bij Excelsior kan ik weer werken aan mijn carrière en vanaf volgend jaar hoop ik iedereen mijn kwaliteiten weer te kunnen tonen op het veld.”

Exit bij RKC Waalwijk

Dat Seys nog maar weinig aan spelen toe kwam de voorbije jaren had vooral te maken met zijn exit bij RKC vorige zomer. Hoewel hij zich tijdens zijn passage in Waalwijk sportief van zijn beste kant liet zien en een groot aandeel had in de promotie van RKC naar de Eredivisie op dat moment, ging het in zijn laatste seizoen helemaal mis. De geruchten gingen dat het jeugdproduct van Club Brugge moeite had met zijn reserverol, met overgewicht kampte en in een filmpje dat op Instagram verscheen, meezong met de Ajax-fans in een wedstrijd tégen RKC. “Of ik daar nog op wil reageren? Niet meer”, aldus Seys. “Het is een hoofdstuk dat ik achter me heb gelaten.”

Excelsior Moeskroen

Uiteindelijk bood Excelsior Moeskroen een uitweg eind januari, maar hoewel Seys’ verhaal veelbelovend begon op Le Cannonier, verdween hij er met stille trom . “Toen Moeskroen kwam, twijfelde ik niet. Ik kon weer dichter bij huis en mijn familie voetballen. Ook trainer Hollerbach had vertrouwen in mij en ik ben zeker dat ik alles had gespeeld in de play-offs. Alleen kwam het zover niet door corona. Enkele maanden later werd Hollerbach ontslagen en Moeskroen overgenomen door Lille. Op dat moment weet je als speler dat het zo goed als over is omdat zo’n overnemer alles in het werk zal stellen om de eigen, Franse jeugd speelkansen te geven.”

Excelsior Rotterdam

“Zo moest ik alweer op zoek naar een nieuwe club en dat duurde z'n tijd. Maar begin oktober kwam Excelsior Rotterdam dan toch aankloppen. Ook hen moest ik er van overtuigen dat ik geen moeilijk karakter had. Ik ben hier nu iets meer dan twee maanden en enkele weken geleden was er een individueel gesprek. Daarin gaf het bestuur me mee dat ze me geen probleemjongen vinden en dat geeft vertrouwen.”

“Dit is een mooie club die onder zijn waarde gerangschikt staat. Zowel als club in de Keukendivisie als de ploeg momenteel in de rangschikking (Excelsior staat twaalfde red.). Kwalitatief schat ik deze groep hoger in dan die waarmee ik promoveerde bij RKC, alleen loopt het niet zoals we zelf willen. Het is een hele rare competitie waarin iedereen van iedereen kan winnen. Zelfs de beloftenploegen van de Eredivisie-clubs maken het veel tegenstanders moeilijk. Maar ons seizoen is nog niet verloren. We moeten het jaar goed proberen af te sluiten en dan gaan we in 2021 voor de play-offs om hopelijk via die weg te promoveren.”

“Of dat dan met of zonder mij is, zal aan het einde van het seizoen moeten blijken, want dan loopt mijn contract af. Ik wil hier in eerste instantie herinvesteren in mezelf en mijn carrière. Ik kon ook naar andere clubs in het tussenseizoen en me gaan begraven op de bank, maar ik koos bewust voor mijn gevoel bij Excelsior. Het is zonde van de blessure, maar ik zie de toekomst positief tegemoet. In 2021 wil ik weer beslissend zijn.”