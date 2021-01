Kortrijkse aanwinsten Gano en Palaversa: “Blij weer een match te kunnen spelen”

voetbal 1AYves Vanderhaeghe had maar één training nodig om zijn twee nieuwkomers Gano en Palaversa meteen in de ploeg te brengen. “Als je nul op negen hebt geïncasseerd, heb je toch een mentale tik gekregen en dan kunnen twee frisse mensen die snakken naar wedstrijden een positieve invloed hebben”, wist de coach.

“Met die nieuwe jongens kan ik al wat meer keuzes maken. Er zijn er nu een aantal die ontgoocheld zijn, maar ze moeten beseffen dat ze al een heel seizoen in de selectie zaten zonder iets te moeten doen,” verduidelijkte Vanderhaeghe streng. “De nieuwkomers waren een meerwaarde. Ze hebben allebei balvastheid en brachten hun steentje bij om de ploeg wat ademruimte te bieden. Ante deed het simpel, maar dat is logisch in een eerste match.”

Het werd geen oogstrelende wedstrijd, beide coaches dachten duidelijk in de eerste plaats aan ‘de organisatie’. Dan eindig je op 0-0. “In het begin was er een kleine twijfel in de groep na de opdoffers van de voorbije week. Ik had gehamerd op een goeie organisatie en om de verdedigende taken correct uit te voeren. We hebben al te vaak ‘het spel gemaakt’ en we zijn daardoor al te vaak onderuit gegaan”, reageerde de Kortrijkse coach.

Quote Ik had niet verwacht dat ik 81 minuten zou halen. Ik voelde al wel rond de 60ste minuut dat het minder werd Zinho Gano

Zinho Gano had genoten van de wedstrijd. “Het is een jaar geleden dat ik nog een match speelde”, berekende de Mechelaar.

Met Antwerp viel zijn seizoen stil in februari 2020 door de pandemie, in Genk werd hij niet meer benut. “Ik had niet verwacht dat ik 81 minuten zou halen. Ik voelde al wel rond de 60ste minuut dat het minder werd, en dat is normaal.”

Toch scoorde hij bijna. “Ik was er een paar keer dicht bij.”

Misschien moeten de voorzetten wel beter aankomen? “We hebben het daarover gehad in de kleedkamer: we moeten mekaar nog beter aanvoelen.”

Quote Ik hou van het Belgisch voetbal. En jonge spelers zoals ik moeten kunnen spelen Ante Palaversa

De jonge Kroaat Ante Palaversa was op zijn beurt blij weer aan voetbal toe te zijn. “Het was mijn eerste match in lange tijd”, besefte hij.

Met het Spaanse Getafe haalde hij amper zeven wedstrijdminuten dit seizoen.

“Ik blijf er nochtans van overtuigd dat ik het ook in Spanje kan maken”, zei hij zelfverzekerd, “maar ik ben blij dat ik weer net als vorig seizoen in België kan spelen.”

Toen kwam de Manchester City-huurling uit voor KV Oostende. “Ik hou van het Belgisch voetbal. En jonge spelers zoals ik moeten kunnen spelen. Het was mijn keuze om naar hier terug te keren. Kortrijk was de eerste club die mij benaderde en ik had er meteen een goed gevoel bij.”

Zijn eerste indruk na dit nieuwe debuut? “We hebben een goed team dat sterk speelt vanuit de verdediging. In de aanval moeten we nog wel meer acties kunnen maken. Ik hield het simpel, want ik wist ook wel dat ik conditioneel nog niet op mijn best ben. Het laatste kwartier miste ik toch wel energie. We hadden kunnen scoren. Dit was een wedstrijd waarvan je wist dat wie zou scoren ook zou winnen. Helaas lukte het ons niet. ”

Yves Vanderhaeghe hield zoals hij dat altijd doet de beide voeten op de grond. “Het is een nuttig punt, maar we weten dat we tot het einde van het seizoen vol aan de bak zullen moeten komen.”

