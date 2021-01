Kortrijks schepen van Sport plaatst eigenaar KV Kortrijk voor verantwoordelijkheid: “Ik trek aan de alarmbel”

“We zitten met de club in een project, maar dan moet zij ook haar verantwoordelijkheid nemen”, aldus schepen Vandendriessche zondagmorgen, dus nog voor het nieuws over het ontslag van Vanderhaeghe bekend geraakte. “Ik voel dat het bestuur van de club wat gewrongen zit met de eigenaar, meneer Tan, die - om het vriendelijk te zeggen - de knip op de beurs houdt. Maar dan stel ik me wel enorme vragen bij het vertrek van drie sterkhouders tijdens het seizoen. KVK heeft nog vijf punten nodig, toch? Ik vind het vanwege de eigenaar een domme keuze, want zijn club is als eersteklasser altijd veel meer waard dan als tweedeklasser.”

“De stad maakt zich zorgen en ik heb gezegd dat de club dat moet meenemen naar de volgende raad van bestuur en dat wij een antwoord willen”, aldus Vandendriessche. Die raad werd vorige week noodgedwongen uitgesteld omdat manager Matthias Leterme met corona in het ziekenhuis lag.

Bij degradatie nieuwe evaluatie



Vraag voor de schepen: stel dat KVK zakt, zal de stad dan niets meer voor het nieuwe stadion doen? “Dan zal ik de zaken alleszins opnieuw evalueren. Ik heb al veel energie gestoken in het dossier. Het werd losgekoppeld van Brussel, we hebben een studiebureau aangesteld, minister Peeters zal de werken inzake mobiliteit rond het stadion betalen en er is animo op de markt om te investeren. Maar de club en de eigenaar moeten beseffen dat voor niets de zon opgaat en dat ik het vreemd vind wat er momenteel aan het gebeuren is. Tan heeft zich weggetrokken van het stadiondossier nadat hij mij een jaar aan het lijntje heeft gehouden. De stad kan toch haar nek niet uitsteken, terwijl de eigenaar het omgekeerde doet.”

Quote Ik ben overtuigd dat er nog genoeg kwaliteit in de groep is om buiten de degradatie­zo­ne te blijven KVK-manager Matthias Leterme

KVK-manager Matthias Leterme begrijpt de bekommernis van de schepen. “Ik voel nog wél engagement van de eigenaar. We hebben heel open samengewerkt bij de komst van vier nieuwe spelers. We hadden een bod voor De Sart, maar lieten hem niet gaan. En ik ben ervan overtuigd dat er nog genoeg kwaliteit in de groep is om buiten de degradatiezone te blijven. Maar we zullen in de raad van bestuur komende donderdag zeker de vragen van schepen Vandendriessche op tafel leggen.”

