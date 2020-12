Kortrijk Spurs reageert op vertrek van coach Bert Wyseur: “Niet zomaar koudweg ontslagen”

“Vooreerst wensen wij namens de Kern en de Sportieve Cel onmiddellijk het verkeerde en ongenuanceerde bericht te counteren dat de coach ‘zomaar’ en ‘koudweg’ in deze Kerstperiode zou ‘ontslagen’ geweest zijn door ons”, klinkt het in een mededeling van de club.

“Het gesprek met de coach vorige week vond plaats in de gebruikelijke periode waarin voorbereidende en open gesprekken worden gehouden met alle spelers en coaches met het oog op het volgende seizoen. Hier werd ten aanzien van de coach mede gedeeld dat met onze ambitie tot verdere uitbreiding van de jeugdafdeling en de uitbouw van de fanionploegen er geen coachcombinatie meer mogelijk zou zijn van èn jeugd èn seniorploeg èn assistent bij de eerste ploeg in het volgende seizoen.”

“Zonder verder in detail te treden over de inhoud, dit ook uit respect voor de coach, bleek het onduidelijk en vaag welke richting coach Wyseur wil uitgaan zowel met betrekking tot sportieve ambitie als met visie van de verdere uitbouw van jeugd- en seniorwerking.”

Weloverwogen beslissing

“Niet alleen deze gesprekken zijn bepalend geweest in deze beslissing, ook herhaalde voorvallen met coach Wyseur waarmee de club (en bestuursleden) in het verleden geconfronteerd werd hebben deze unanieme beslissing in de hand gewerkt. Van een ‘koud ontslag’ was er aldus geen enkele sprake, enkel was het voor beide partijen duidelijk dat zij een andere visie hadden voor de toekomst.”