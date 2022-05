Kortrijk Spurs moet vol aan de bak in tweede finalewedstrijd: “Geen titel zou een enorme teleurstelling zijn”

Basketbal Top division oneKortrijk Spurs heeft in de play-offfinale van Top Division One de eerste afspraak gemist. De ploeg van coach Jeroen Debaveye verloor in eigen huis van Guco Lier met 83-88. Veel tijd om zich te herpakken is er voor Spurs niet. Zondag wordt het tweede duel al gespeeld.

Een volle Lange Munte, de Belgian Cats op stage in Kortrijk en kersvers Spurs-speelster Hanne Mestdagh met de opworp, zagen Kortrijk Spurs ten onder gaan in het eerste duel van de finale in Top Division One.

“We controleren in principe de hele wedstrijd”, zegt een duidelijk ontgoochelde Mathieu Coucke na afloop van de partij. “We staan van bij het begin van het tweede quarter bijna altijd op voorsprong. Op het einde van de partij scoort Lier plots zeven op zeven driepunters, iets wat je als speler of ploeg bijna nooit meemaakt in je leven. Dat maakt het enorm zuur, omdat we echt wel met het gevoel zitten dat we de betere ploeg waren over de hele wedstrijd gezien.”

Zondag al wordt de tweede match afgewerkt. Wie het eerst twee keer wint is kampioen van Top Division One. Er is dus geen andere mogelijkheid meer dan winnen voor Kortrijk Spurs. “Het is nu echt van moeten. Er gelden geen excuses meer. We moeten gewoon winnen of het seizoen is voorbij. Het zal enorm moeilijk worden om in Lier met de overwinning te gaan lopen. De ploeg is precies op het juiste moment in topvorm en ze heeft heel hevige supporters. Al kan dat de wedstrijd alleen maar leuker maken ook.”

Ontgoocheling en teleurstelling

Kortrijk speelde het hele seizoen mee aan kop van Top Division One. Toen leider Hubo Limburg United Two uitgeschakeld werd, had het in alle series van deze play-offs het thuisvoordeel. Ook tegen Lier. Wint Kortrijk in Lier, dan wordt dinsdag het beslissende duel in de Lange Munte afgewerkt.

“Voor mijzelf zou het een enorm teleurstelling zijn mochten we de titel niet pakken”, besluit Coucke. “Meer kan ik er nu niet over zeggen. Het is nog niet zover, maar de ontgoocheling is er toch al. Hopelijk spelen we dinsdag nog een beslissende wedstrijd.”

Zondag 29 mei om 14.30 uur: Guco Lier – Kortrijk Spurs.

Lees ook: meer basketbal Top Division One