Kortrijk Spurs klopt Waregem niet zonder moeite: “We missen killerinstinct om het af te maken”

Zaterdagavond ontving Kortrijk Spurs in Top Division Women de buren van Basket Waregem. Het werd een offensieve partij waarbij Kortrijk pas in de slotfase de wedstrijd naar zich toe kon trekken. Coach Benny Mertens van Kortrijk Spurs zag dat er nog veel werk aan de winkel is.

Drie quarters lang hielden beide ploegen elkaar goed in evenwicht. Pas in de laatste tien minuten van de wedstrijd kon de thuisploeg de wedstrijd naar zich toetrekken. “Wat mij betreft was onze wedstrijd te wisselvallig in zijn geheel”, vertelt coach Benny Mertens. “We missen het killerinstinct om wedstrijden af te maken. Ik ben wel tevreden over de bijdrage van een aantal jongeren. Het belangrijkste voor ons was een betere afwerking en een dominantie in de rebound. Daarnaast is er nog veel werk aan de winkel, zeker op defensief vlak.”

De volgende competitiewedstrijd van Kortrijk Spurs is volgend weekend opnieuw tegen Basket Waregem. “De kalendermaker zorgt voor een aantal capriolen, wat ertoe leidt dat we volgende week terug de derby hebben. Wat ons betreft zijn we heel fel op ons hoede en zullen we zeker een tandje moeten bijsteken.”

Op zijn hoede

Met een verschillend aantal wedstrijden is het moeilijk om een inschatting van de rangschikking te maken. Coach Mertens kijkt dan ook enkel naar de volgende partijen. “Dit zijn wedstrijden waar we moeten tonen dat we echt tot de subtop behoren. We kunnen best eens goed in de spiegel kijken om een pak beter te doen. Ik heb dan ook zeer veel respect wat de tegenstander bracht. Jong, energiek en verfrissend. Het zal een uitdaging zijn volgende week. De volgende wedstrijd is dan tegen Lummen terug thuis en ook daarvoor moeten we op ons hoede zijn, zeker ter voorbereiding van de wedstrijd tegen Namen de week erna.”

Kortrijk houdt nog steeds zicht op de vierde plaats in de rangschikking. “We kijken wedstrijd per wedstrijd en willen zo hoog als mogelijk eindigen. Voor ons is het zeer belangrijk van een goed seizoen af te werken waarbij we een aantal wedstrijden met stip willen binnenhalen. We zijn in elk geval verheugd dat het bestuur van Kortrijk Spurs het heeft mogelijk gemaakt om te kunnen spelen”, besluit coach Mertens.